Introduzione

La Corte dei conti promuove gli equilibri di bilancio 2023-2025 delle Regioni, pur segnalando ritardi negli investimenti e carenze di trasparenza sulla perimetrazione dei fondi sanitari. I finanziamenti al Servizio sanitario nazionale (+5,9%) restano però insufficienti e i divari territoriali nei Lea sono netti: a parità di spesa, il Veneto guida le classifiche su territorio e ospedali, mentre Calabria, Sicilia e Bolzano arrancano nonostante risorse simili o superiori.