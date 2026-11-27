Sanità, il paradosso Veneto-Calabria: stessa spesa ma servizi agli antipodi. I datiEconomia
Introduzione
La Corte dei conti promuove gli equilibri di bilancio 2023-2025 delle Regioni, pur segnalando ritardi negli investimenti e carenze di trasparenza sulla perimetrazione dei fondi sanitari. I finanziamenti al Servizio sanitario nazionale (+5,9%) restano però insufficienti e i divari territoriali nei Lea sono netti: a parità di spesa, il Veneto guida le classifiche su territorio e ospedali, mentre Calabria, Sicilia e Bolzano arrancano nonostante risorse simili o superiori.
Quello che devi sapere
La Relazione della Corte dei conti
Il sistema finanziario delle Regioni e delle Province autonome mostra una tenuta complessiva degli equilibri di bilancio e una progressiva riduzione dell'indebitamento, ma restano alcune criticità legate alla sostenibilità della spesa, in particolare sanitaria, e alla capacità di trasformare le risorse disponibili in investimenti concreti. È quanto emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria di Regioni e Province autonome per gli esercizi 2023-2025, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Vediamola nel dettaglio.
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Le differenze territoriali
In un contesto economico caratterizzato da una crescita moderata e dalla necessità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, si legge nella nota della Corte, le Regioni continuano a svolgere un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo e coesione territoriale, proseguendo, al contempo, nell'integrazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 nei documenti di programmazione, seppur con differenze territoriali che rendono necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio e valutazione.
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Entrate e spese delle Regioni
Sul fronte delle entrate, si conferma la centralità delle risorse tributarie, che aumentano dell'8% nel triennio, e dei meccanismi di compartecipazione e perequazione, sebbene resti significativa la crescita dei residui attivi (+30,7%), che evidenzia l'esigenza di migliorare l'efficacia delle attività di riscossione e recupero dei crediti. Sul versante della spesa, si registra invece un incremento delle risorse sia per la componente corrente (+8,2% rispetto al 2023) che per gli investimenti (+29,7%). A fronte di una maggiore disponibilità finanziaria, permangono però difficoltà nel tradurre gli stanziamenti destinati agli investimenti in effettive realizzazioni, con la conseguente necessità di rafforzare la capacità programmatoria e attuativa delle amministrazioni regionali.
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Una sanità a due velocità
Veniamo ora nello specifico alla sanità, una voce che continua a rappresentare la componente predominante dei bilanci regionali. Dall'analisi emerge che i finanziamenti per il Servizio sanitario nazionale, pur in aumento (+5,9% rispetto al 2023), non appaiono sufficienti a fronteggiare il crescente fabbisogno sanitario delle Regioni, anche a causa dell'incremento dei costi e della domanda di prestazioni, con persistenti divari territoriali nell'accesso e nella qualità dei servizi erogati. Secondo la Corte, "le Regioni e le Province autonome rispettano nel complesso i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, ma resta importante mantenere alta l'attenzione sulla sostenibilità nel medio periodo".
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La prevenzione sanitaria
Sul fronte della prevenzione sanitaria - tra vaccini e screening oncologici - la Sicilia è maglia nera d'Italia. Secondo il monitoraggio ministeriale sui Lea, l'isola si ferma a quota 49, ben lontana dalla sufficienza fissata a 60. Un risultato che non dipende dai fondi: la Regione spende 120 euro l'anno per abitante, più dei 112 della Provincia di Trento, che invece guida la classifica nazionale a un passo dalla perfezione (98 su 100). Stesso discorso per l'Emilia-Romagna: con un budget quasi identico a quello siciliano (122 euro pro capite), centra quota 97.
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Il paradosso Veneto-Calabria
Nell'area distrettuale - che valuta medicina territoriale, tempestività dei soccorsi, appropriatezza delle prescrizioni e assistenza extraospedaliera ai fragili - Calabria e Veneto spendono esattamente la stessa identica cifra: 1.365 euro l'anno per ciascun abitante. Eppure, a parità di risorse economiche impiegate nei servizi quotidiani sul territorio, i risultati certificati nei Lea sono agli antipodi: il Veneto è primo in Italia (95 punti), mentre la Calabria resta ultima in classifica (52).
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La situazione degli ospedali
Il divario più netto emerge però con gli ospedali. La Provincia di Bolzano sostiene i costi più elevati d'Italia (1.601 euro per residente), ma raccoglie i peggiori risultati in termini di efficacia (64 punti). Basta spostarsi nella vicina Trento per spendere di meno (1.455 euro) e ottenere performance decisamente superiori (94 punti). In cima alla classifica si conferma ancora una volta il Veneto, che raggiunge l'eccellenza (97 punti) con una spesa contenuta in 1.098 euro annui a testa.
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La perimetrazione sanitaria
Un altro nodo critico è la perimetrazione sanitaria, ossia la regola che impone alle Regioni di isolare nei propri bilanci le entrate e le uscite legate alla salute. Per la Corte dei conti, l'applicazione di questa norma resta ancora incompiuta. I criteri contabili non sono infatti omogenei: diversi enti inseriscono voci sanitarie anche fuori dalla Missione 13 (la voce del bilancio pubblico dedicata alla "Tutela della salute") oppure utilizzano schemi che ostacolano il confronto tra i fondi stanziati e quelli realmente spesi. Non è solo una questione di ordine formale nei conti, ma di trasparenza sostanziale: senza bilanci chiari diventa difficile controllare che il denaro destinato ai Lea finanzi davvero le cure garantite ai cittadini.
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