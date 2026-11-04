Manovra, come leggere il capitolo "spese sanitarie"

È di questo che le regioni si lamentano: il SSN sta diventando un po’ meno nazionale. Quanto importante è la questione? Stiamo parlando di 7 miliardi (0,3% del Pil) rispetto a una spesa sanitaria prevista essere di 154 miliardi nel 2027, insomma il 4,5% del totale, ma ovviamente un problema che sta diventando strutturale, dato che la differenza tra spesa sanitaria e finanziamenti del SSN si è aperta nel 2020