Come anticipato, il perché i prodotti finiscano al macero è da ricercare in ragioni economiche. Un capo restituito deve essere aperto, controllato, eventualmente rietichettato e rimesso in vendita, spesso a fine stagione e a prezzo ribassato. Lo studio del British Fashion Council citato dall'Agenzia delle Entrate calcola che gestire un singolo reso online possa costare all'azienda tra il 55% e il 75% del prezzo di vendita. Ecco quindi perché, in alcuni casi, sia più conveniente per le grandi aziende eliminare direttamente il prodotto. Una pratica che, però, oltra al risparmio economico per le imprese, provoca enormi sprechi che l’Unione europea si sta impegnando a combattere.