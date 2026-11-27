Black Friday, che fine fanno i prodotti restituiti? Molti vanno al macero. Ecco perchéEconomia
Introduzione
Fare shopping online è ormai una prassi. Specialmente in periodi come quelli dei saldi o del Black Friday in cui i negozi vengono presi d’assalto, le taglie non si trovano e le file ai camerini diventano infinite. Acquistare dalle app o dai siti dei brand di abbigliamento, ma anche di tecnologia, accessori e calzature, permette di fare tutto comodamente da casa, con in più la possibilità di comprare taglie diverse dello stesso prodotto, provarlo con calma a casa e poi, con grande facilità, effettuare il reso del capo della misura sbagliata. Ma cosa succede ai prodotti che, dopo esserci arrivati a casa, decidiamo di scartare e rimandare indietro? Molti, per ragioni economiche, vanno al macero ma le regole, dopo l'introduzione a luglio 2026 di un nuovo Regolamento Ue, stanno iniziando a cambiare.
Quello che devi sapere
Un capo su cinque viene reso
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, in Europa in media un consumatore su cinque effettua il reso di un capo d’abbigliamento acquistato online. Quota che aumenta nel caso delle calzature che vengono rimandate indietro nel 30% dei casi. In sette casi su dieci il motivo è la vestibilità o lo stile che, una volta visto dal vivo o provato addosso, non convince il consumatore. Un’esperienza che chiunque faccia acquisti online ha sperimentato almeno una volta nella vita.
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Al macero
Quello che però i consumatori non sanno è cosa succede ai prodotti resi. Magari si immagina che i capi di abbigliamento, le calzature e gli accessori vengano controllati, sanificati e rimessi in vendita. Ma, in realtà, non sempre è così: molti prodotti finiscono al macero o vengono distrutti perché ci sono casi in cui recuperare e rimettere in commercio un prodotto può risultare economicamente meno conveniente rispetto alla sua eliminazione.
Nuove regole
Da quest’anno, però, le regole a livello europeo sono cambiate. Il Regolamento UE 2024/1781 (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation) dal 19 luglio 2026 vieta alle grandi imprese di distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti o restituiti. Un cambiamento fondamentale se si pensa che prima dell’introduzione delle nuove regole europee, secondo le stime riportate dall'Agenzia europea dell'ambiente, circa un capo d'abbigliamento restituito online su tre finiva distrutto, con percentuali stimate comprese tra il 22% e il 43%. La stessa Agenzia stima che tra il 4% e il 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato europeo venisse eliminato senza essere mai stato usato, per un totale che può arrivare a quasi 600mila tonnellate l’anno.
Questioni economiche
Come anticipato, il perché i prodotti finiscano al macero è da ricercare in ragioni economiche. Un capo restituito deve essere aperto, controllato, eventualmente rietichettato e rimesso in vendita, spesso a fine stagione e a prezzo ribassato. Lo studio del British Fashion Council citato dall'Agenzia delle Entrate calcola che gestire un singolo reso online possa costare all'azienda tra il 55% e il 75% del prezzo di vendita. Ecco quindi perché, in alcuni casi, sia più conveniente per le grandi aziende eliminare direttamente il prodotto. Una pratica che, però, oltra al risparmio economico per le imprese, provoca enormi sprechi che l’Unione europea si sta impegnando a combattere.
Eccezioni in casi di prodotti danneggiati
Le novità in materia di ecodesign includono tra i prodotti invenduti anche quelli restituiti dai consumatori nell'esercizio del diritto di recesso. Al momento, il regolamento Ue si applica solo alle grandi imprese ma, a partire dal 2030, il divieto includerà anche le medie imprese. La normativa punta così a favorire il recupero dei prodotti attraverso la rivendita, la riparazione, il riutilizzo o la donazione. Restano previste specifiche eccezioni, ad esempio per prodotti danneggiati o che presentano problemi di sicurezza, e le aziende devono poter documentare le ragioni che giustificano l'eventuale eliminazione.
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Importante documentare i motivi del reso
Quindi, in pratica, cosa succede dopo il reso? Una volta ricevuto il pacco, il personale del magazzino controlla il prodotto e stabilisce se è integro, se può essere rimesso in vendita, se necessita di una riparazione o se presenta problemi che ne impediscono il recupero. Con le nuove regole europee, diventa quindi ancora più importante poter ricostruire e documentare le decisioni prese sui prodotti restituiti, soprattutto nei casi in cui si ricorra alle eccezioni previste dal divieto. “Raccogliere questi dati durante i controlli in magazzino - spiega Matteo Sgatti, chief sales & marketing officer di Remira Italia - permette di ricostruire il percorso di ogni capo, individuare le cause più frequenti delle restituzioni e intervenire per evitare che gli stessi problemi si ripresentino”.
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Individuare le cause
Individuare le cause delle restituzioni può avere un impatto diretto anche sui conti delle aziende. Come evidenziato dai dati del British Fashion Council, ogni reso comporta costi di trasporto, controllo, movimentazione e reinserimento in vendita, ai quali può aggiungersi la perdita di valore di un articolo. Anche per i brand quindi è importante capire le cause più frequenti delle restituzioni e intervenendo sui problemi ricorrenti: ad esempio, se uno stesso modello viene restituito frequentemente perché veste troppo stretto, il problema potrebbe essere nelle tabelle delle taglie.
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