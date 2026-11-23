Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altroconsumo, ha spiegato: "Per tutelarsi da truffe in occasione del Black Friday, il consiglio è di fare acquisti soltanto tramite negozi online e piattaforme sicure, di cui si conosca storia e reputazione. Il sito deve riportare informazioni chiare sull'identità del venditore, sui termini e le procedure per il recesso, su modalità e tempi di consegna, sulla garanzia legale e l'assistenza post-vendita. In caso di dubbio, facciamo qualche ricerca online per verificare, anche attraverso l'esperienza di altri utenti, se il sito è affidabile".

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