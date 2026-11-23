Black Friday, come proteggersi dalle truffe: gli 8 consigli per evitare i pericoli onlineEconomia
Introduzione
Inizia oggi la settimana del Black Friday, e come tutti gli anni accanto alle offerte che permettono di risparmiare sull’acquisto di molti prodotti si affaccia anche uno spauracchio per i consumatori: il rischio di cadere vittime di una truffa. L’allerta è particolarmente alta verso i criminali informatici, pronti ad approfittare dell’alto volume di scambi commerciali atteso in vista di venerdì 27 novembre. Un pericolo concreto: secondo gli esperti di sicurezza di Bitdefender Labs, un messaggio promozionale su due ricevuto via email nasconderebbe infatti una truffa.
Quello che devi sapere
Come funzionano le truffe
In base a quanto analizzato da Bitdefender Labs, a novembre sono aumentate le campagne fraudolente che viaggiano tramite email, sms e inserzioni social, anche su TikTok. Queste truffe cercano di imitare marchi noti come Nike, Ray-Ban, Ugg, Michael Kors e Starlink, con finti sconti fino al 90% o promesse di premi legati a volti celebri. E i software di intelligenza artificiale usati dai criminali rendono ancora più complesso individuare i raggiri, con testi più precisi e siti web che imitano quelli originali ma dietro i quali si nascondono pagine nate per raccogliere i dati sensibili dei navigatori.
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A quali prodotti fare attenzione
Bitdefender Labs ha spiegato che "i criminali informatici dispongono di una finestra temporale sempre più ampia per raggiungere i consumatori e sfruttare la loro propensione agli acquisti. Le campagne usano esche diverse, ma fanno leva sugli stessi meccanismi: prezzi vantaggiosi e offerte esclusive". Per i ricercatori, tra i prodotti più frequentemente utilizzati per attirare le vittime durante il cosiddetto Black November, figurano articoli di lusso, dispositivi elettronici, carte regalo e voucher.
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Come proteggersi dalle truffe
Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altroconsumo, ha spiegato: "Per tutelarsi da truffe in occasione del Black Friday, il consiglio è di fare acquisti soltanto tramite negozi online e piattaforme sicure, di cui si conosca storia e reputazione. Il sito deve riportare informazioni chiare sull'identità del venditore, sui termini e le procedure per il recesso, su modalità e tempi di consegna, sulla garanzia legale e l'assistenza post-vendita. In caso di dubbio, facciamo qualche ricerca online per verificare, anche attraverso l'esperienza di altri utenti, se il sito è affidabile".
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Le strategie dei truffatori
Il Codacons ha aggiunto che "i pericoli arrivano anche dal phishing personalizzato tramite social network, email, sms e WhatsApp, con i truffatori che sfruttano l'Ia per inviare messaggi grammaticalmente corretti, convincenti e personalizzati, fingendosi grandi marchi, banche, piattaforme di pagamento o corrieri. L'obiettivo è convincere gli utenti a cliccare su link fraudolenti e inserire credenziali, dati personali e informazioni bancarie". Durante il periodo degli sconti, poi, aumentano le comunicazioni che segnalano presunti problemi con una spedizione e chiedono di pagare piccole somme per sbloccare il pacco o aggiornare l'indirizzo.
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Le otto regole per evitare truffe
Lo stesso Codacons ha stilato una serie di otto regole e consigli per cercare di minimizzare il rischio di cadere vittime di truffe:
- Non fidarsi dell’aspetto del sito: un portale ben costruito, una fotografia professionale o una recensione dettagliata non costituiscono garanzia di affidabilità;
- Controllare sempre l'indirizzo web del sito;
- Non fare mai acquisti attraverso link ricevuti via sms, email o WhatsApp;
- Non fidarsi di sconti troppo fuori mercato;
- Verificare sempre recensioni e testimonianze di altri utenti;
- Non comunicare mai password, Pin e codici Otp in nessun caso;
- Preferire pagamenti tracciabili e protetti, utilizzando carte e sistemi di pagamento che consentano di monitorare le operazioni;
- Agire immediatamente in caso di truffa, contattando la banca per bloccare la carta o contestare eventuali operazioni non autorizzate. Importante anche conservare messaggi e ricevute e segnalare l'accaduto alla Polizia Postale.
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Il rischio di spendere troppo
Non c’è però solo il rischio di finire vittime dei truffatori: come evidenziato dall'Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari - i consumatori infatti potrebbero anche incappare nella trappola di sovraindebitarsi per acquistare prodotti a prezzi scontati, non accorgendosi di spendere troppo rispetto alle proprie capacità finanziarie.
I consigli per non spendere troppo
Per evitare di finire in questa trappola, e spendere troppo con le rate, Adusbef ha formulato alcuni consigli utili:
- Stabilire un budget massimo;
- Calcolare il costo complessivo delle rate, considerando eventuali interessi, commissioni e costi aggiuntivi;
- Non attivare più finanziamenti contemporaneamente;
- Considerare se si comprerebbe lo stesso prodotto senza la rateizzazione;
- Confrontare i prezzi prima di acquistare;
- Non utilizzare una nuova rateizzazione per coprire un debito precedente;
- Tenere sotto controllo le scadenze così da sapere quanto del reddito mensile è già impegnato.
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