Black Friday 2026, in Italia previsto un giro d’affari da 4,3 miliardi di euroEconomia
Introduzione
Prosegue il conto alla rovescia in vista di venerdì 27 novembre, data per cui oltre l'80% dei consumatori è pronto a valutare possibili acquisti approfittando di offerte e promozioni. Secondo le previsioni del Codacons, il Black Friday farà registrare quest'anno un giro d'affari da circa 4,3 miliardi di euro, in aumento del 7% sul 2025, con 3 italiani su 4 che faranno acquisti per anticipare i regali di Natale.
Quello che devi sapere
Cosa verrà comprato
In testa alle preferenze si piazzano abbigliamento, calzature e accessori, scelti da oltre il 50% di coloro che faranno acquisti, mentre il 43% degli italiani valuterà prodotti elettronici (smartphone, tablet). Il 34% opterà per piccoli elettrodomestici per la casa (friggitrici ad aria, macchine da caffè, aspirapolveri), il 32% per prodotti per la cura della persona. Oltre il 60% degli acquisti avverrà sul web.
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Si cerca di anticipare i regali di Natale
"Alla base del successo del Black Friday non vi è un aumento della capacità di spesa dei cittadini o della loro ricchezza, ma i cambiamenti nelle abitudini di acquisto e le nuove strategie di sopravvivenza adottate dalle famiglie", avverte il Codacons. "Sempre più italiani infatti sfruttano sconti e offerte di fine novembre per anticipare la spesa relativa ai regali di Natale, al punto che quest'anno 3 italiani su 4, il 75% di chi farà acquisti durante il Black Friday, includerà nello shopping doni natalizi da destinare a parenti e amici".
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Il ruolo dell’AI
Sempre più centrale anche il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle scelte di consumo: circa il 50% dei consumatori italiani utilizza sistemi basati sull'AI per cercare prodotti, confrontare caratteristiche e prezzi, individuare offerte e orientare le decisioni di acquisto. Tuttavia l'intelligenza artificiale si rivela anche durante il Black Friday "un'arma a doppio taglio, in quanto utilizzata per creare siti contraffatti, messaggi fraudolenti, recensioni false e realizzare tentativi di phishing attraverso contenuti e comunicazioni sempre più sofisticate e credibili", avvisa l'associazione.
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L’allarme per le truffe con l’AI
Sul tema, Adusbef ha lanciato l'allarme sui rischi di truffe e frodi informatiche che, in occasione della stagione degli sconti, possono colpire milioni di consumatori alle prese con acquisti online e offerte promozionali. Un fenomeno che quest'anno assume contorni ancora più preoccupanti sia per la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale, utilizzata dai cybercriminali per rendere i raggiri più credibili, sia per la possibilità di attacchi hacker durante il periodo di sconti. L'AI generativa può essere impiegata per realizzare siti web contraffatti graficamente identici a quelli dei marchi più conosciuti, creare messaggi commerciali e comunicazioni ingannevoli scritte in un italiano impeccabile, produrre recensioni false e persino video e immagini manipolati per promuovere prodotti inesistenti o offerte particolarmente allettanti, spiega Adusbef.
Gli attacchi hacker
Accanto alle frodi basate sull'intelligenza artificiale, quest'anno risulta elevato anche il pericolo di attacchi hacker contro piattaforme di commercio elettronico, sistemi di pagamento e database contenenti informazioni degli utenti. Le violazioni informatiche possono esporre dati personali, credenziali di accesso e informazioni finanziarie, che successivamente possono essere utilizzati per furti d'identità, accessi abusivi ai conti e ulteriori tentativi di phishing. Particolarmente insidiosi sono anche i messaggi fraudolenti che, sfruttando il periodo degli acquisti, simulano comunicazioni di corrieri, banche o servizi di pagamento per sottrarre password e codici di sicurezza, avverte Adusbef.
44 milioni di pacchi
Un’altra indagine, realizzata dall’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, conferma la stima dei 4,3 miliardi di euro che verranno spesi online dagli italiani durante il Black Friday 2026. Nei 13 giorni di promozioni, dal 19 novembre al primo dicembre, saranno 27,4 milioni gli italiani che acquisteranno online, generando un traffico di 44,3 milioni di pacchi, il 6,6% in più rispetto al 2025. Quasi la metà degli ordini arriverà dalle regioni del Nord Italia, che rappresenteranno il 48,4% del totale.
Pochi conoscono le informazioni corrette sui prezzi
Secondo Altroconsumo, l’83% degli intervistati intende fare acquisti ma solo l'1,4% identifica correttamente le informazioni sui prezzi previste dalla normativa per gli annunci di riduzione (ovvero il prezzo promozionale e il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti). Il 76% del campione ritiene che durante il Black Friday valga la pena acquistare grazie agli sconti, ma oltre la metà (55%) sospetta che alcuni negozi aumentino i prezzi prima delle promozioni per poi riportarli, con uno sconto apparente, ai livelli precedenti.
Spesa media di 246 euro
L’analisi di Altroconsumo rivela poi che chi intende comprare prevede di spendere 246 euro in media, una cifra in linea con i 250 euro effettivamente spesi, in media, dagli acquirenti dello scorso anno. Non tutti hanno intenzione di mantenere lo stesso budget: tra chi ha comprato nel 2025 e vuole ripetere l'esperienza, uno su cinque pensa di spendere meno, soprattutto per ragioni economiche e per l'aumento dei prezzi.
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