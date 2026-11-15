Sul tema, Adusbef ha lanciato l'allarme sui rischi di truffe e frodi informatiche che, in occasione della stagione degli sconti, possono colpire milioni di consumatori alle prese con acquisti online e offerte promozionali. Un fenomeno che quest'anno assume contorni ancora più preoccupanti sia per la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale, utilizzata dai cybercriminali per rendere i raggiri più credibili, sia per la possibilità di attacchi hacker durante il periodo di sconti. L'AI generativa può essere impiegata per realizzare siti web contraffatti graficamente identici a quelli dei marchi più conosciuti, creare messaggi commerciali e comunicazioni ingannevoli scritte in un italiano impeccabile, produrre recensioni false e persino video e immagini manipolati per promuovere prodotti inesistenti o offerte particolarmente allettanti, spiega Adusbef.