"Aiutanti di Babbo Natale" cercansi, 160 richieste in tutta Italia

Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, ha avviato la ricerca di oltre 160 figure da inserire in cinque regioni, ovvero Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. La selezione è stata avviata per far fronte alle necessità organizzative e operative correlate all'intensificarsi delle spedizioni proprio nel periodo natalizio

Tra il Black Friday ed il Cyber Monday gli italiani promettono, anche per il 2026, di avvicinarsi (o anche di superare) la spesa di circa 2,2 miliardi di euro dell'anno scorso in questo periodo, mettendo in circolazione così milioni di pacchi. Per far fronte all'incremento stagionale di fine anno, si sono aperte le ricerche di driver e corrieri che possano fare da "aiutante di Babbo Natale " ma anche di addetti che smistano e di personale che coordina. Nel dettaglio Maw, agenzia per il lavoro parte di W Group, ha avviato la ricerca di oltre 160 figure da inserire in cinque regioni, ovvero Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Contratti full time e part time

Nel dettaglio, le opportunità riguardano in gran parte driver e corrieri full time in possesso di patente B, ma poi anche addetti allo smistamento pacchi con contratti part time al mattino o al pomeriggio (20-24 ore settimanali) oltre che alcune figure di supporto operativo. Il motivo è proprio legato alle esigenze organizzative e operative correlate all'intensificarsi delle spedizioni nel periodo natalizio. Per tutte le oltre 160 posizioni aperte, viene segnalato, sono ricercate affidabilità, flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici. Una precedente esperienza nel settore logistico può rappresentare un lascia passare in più ma non è indispensabile per tutte quante le posizioni.

Le posizioni aperte

Gli inserimenti partiranno dal 9 novembre in Emilia-Romagna e dal 23 novembre nell’area di Malpensa. Per quasi tutte le sedi le ricerche resteranno aperte fino al 23 dicembre, con possibilità di proroga fino al 10-15 gennaio per coprire il periodo di ferie del personale diretto o, successivamente, per rispondere a eventuali esigenze di potenziamento degli organici da parte delle aziende che cercano personale. Ma ecco le specifiche, regione per regione. In Lombardia sono aperte 85 posizioni: a Rho si cercano 30 driver e 20 addetti allo smistamento; nell'area di Malpensa 15 driver, con avvio previsto dal 23 novembre; a Como 10 driver e 5 addetti allo smistamento; a Bergamo 5 addetti allo smistamento. Per l'Emilia-Romagna ci sono 46 posizioni aperte, con avvio dal 9 novembre. A Bologna servono 20 driver, suddivisi tra il cantiere dell'Interporto e l'Aeroporto di Bologna, oltre ad un dispatcher (figura impiegatizia in ambito logistico); a Forlì si cercano 12 driver e 3 addetti allo smistamento; a Modena 6 driver; a Rimini 4 driver. Per il Veneto, a Treviso sono aperte 20 posizioni, di cui 10 per driver e 10 per addetti allo smistamento, per partecipare alla distribuzione delle merci e alla gestione dei flussi logistici nel periodo di maggiore operatività dell'anno. Quindi ecco la Liguria dove tra Genova e Savona sono previsti 16 nuovi inserimenti. In particolare, a Genova 8 driver e 2 addetti allo smistamento, a Savona 5 driver e un addetto allo smistamento. Infine la Toscana, dove le richieste arriveranno ma devono ancora essere definite nel dettaglio: a Lucca, comunque, servirà personale.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi alle offerte attraverso la pagina Maw-offerte di lavoro in tutta Italia oppure rivolgersi alla filiale Maw di riferimento sul territorio per ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte e sulle modalità di selezione.