Dal 28esimo piano della torre di Gae Aulenti, l’amministratore delegato Andrea Orcel ha tracciato le linee guida del futuro di Unicredit in un'intervista concessa al direttore di Milano Finanza Roberto Sommella. Nonostante l’imminente espansione europea, il cuore pulsante dell’istituto non cambierà indirizzo. "Milano è la nostra casa, la nostra storia e il nostro quartier generale", ha ribadito con fermezza Orcel, sottolineando come la banca sia europea per ambizione e dimensioni, ma resti profondamente italiana nelle proprie radici.

I risultati e la strategia sul fronte estero

Forte di una trimestrale che conferma la solidità strutturale del gruppo, Orcel ha spiegato come Unicredit guardi con fiducia ai prossimi anni. Dal 2021 l’istituto ha distribuito oltre 30 miliardi di euro agli azionisti e punta a erogarne altri 50 entro il 2030, continuando al contempo a investire massicciamente in tecnologia e intelligenza artificiale. Il dossier più caldo resta quello tedesco. Per l’acquisizione di Commerzbank manca ormai soltanto l’ultimo via libera dalle autorità polacche, atteso entro la fine del mese, dopodiché scatterà la fase operativa per assumere il controllo ed eseguire il piano industriale. L’obiettivo dichiarato, come ha ribadito l'amministratore delegato, è costruire un polo bancario capace di esprimere una leadership nelle due principali economie dell’Eurozona, affiancata da una forte presenza in Austria, Grecia e nei Paesi balcanici.

Il risiko bancario italiano e i rapporti con Generali

Sul fronte domestico, Orcel osserva con distacco la corsa al consolidamento che coinvolge sei delle sette maggiori banche italiane. "Non abbiamo alcuna pressione a concludere operazioni e certamente non a qualunque prezzo", ha spiegato il banchiere, che ha detto di puntare su una crescita organica che le permetta di superare il 15% di quota di mercato nei segmenti mirati senza affrontare complesse integrazioni. Sull'interessamento ad acquisire sportelli da Mps qualora l’Antitrust imponesse a Intesa Sanpaolo ulteriori cessioni, Orcel ha risposto: "Con circa 1.900 filiali in Ita lia complementati da squadra commerciale in remoto, consulenti finanziari e con Buddy, oltre 7 milioni di clienti (in crescita) e una posizione patrimoniale molto solida; disponiamo della scala operativa, delle competenze e delle capacità finanziaria necessarie per integrare asset di qualità. Valuteremmo naturalmente qualsiasi opportunità sulla base dei nostri rigorosi criteri industriali e finanziari. La nostra priorità sarebbe rafforzare la presenza sul territorio, migliorare il servizio ai clienti e generare valore sostenibile. Siamo interessati ad asset che ci rendano più forti e creino valore, non semplicemente ad essere più grandi". Sul fronte assicurativo, UniCredit intende invece restare azionista di Generali. Orcel ha definito "costruttiva" la partnership industriale già in essere su alcuni prodotti selezionati, sottolineando che ha dimostrato il proprio valore per entrambe le organizzazioni e che potrebbe aprire la strada a ulteriore valore condiviso.

Le critiche al fisco e la sfida dell'Unione Bancaria

Non è mancata nel corso dell'intervista una riflessione critica sulla nuova tassa sugli extraprofitti bancari del governo Meloni: "Comprendiamo le esigenze della finanza pubblica, ma certezza negli accordi, stabilità normativa e prevedibilità regolamentare sono elementi fondamentali per la credibilità di un Paese e la competitività di un’economia. Altresì, se il bisogno esiste, tutti dobbiamo fare la nostra parte e non solo le banche", ha risposto al direttore Sommella, ricordando che gli istituti di credito contribuiscono già in misura più che proporzionale al gettito fiscale.

Allargando lo sguardo all’Europa, il banchiere ha indicato nel completamento del mercato unico e nell’accelerazione dell'unione bancaria e dei mercati dei capitali i veri motori di crescita per il prossimo decennio.

La tenuta dell'economia italiana e la rivoluzione dell'AI

Nonostante le tensioni geopolitiche e le incognite energetiche, l’economia italiana mostra, secondo Orcel, una capacità di adattamento superiore alle aspettative, sostenuta da un risparmio privato elevato, da una manifattura d'eccellenza e da esportazioni che superano stabilmente i 600 miliardi di euro. Anche le imprese europee appaiono oggi più solide e pronte a investire in automazione e nuove tecnologie. Riguardo all’intelligenza artificiale, pur riconoscendo il rischio di valutazioni speculative sui titoli tecnologici, il Ceo ritiene che la trasformazione in atto sia reale e che l’Europa possa giocare un ruolo di primo piano trasformando l’innovazione in produttività concreta.