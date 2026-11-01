Introduzione

Per molti italiani che vivono lontano dalla propria città d'origine, trascorrere le festività natalizie insieme ai familiari rischia di comportare una spesa considerevole. A pesare sui bilanci di studenti e lavoratori fuori sede sono soprattutto i collegamenti aerei tra il Nord e il Mezzogiorno, con prezzi già particolarmente elevati a diverse settimane dalla fine dell'anno. A evidenziarlo è una prima rilevazione del Codacons, che ha esaminato il costo dei voli nazionali in occasione di Natale e Capodanno, riscontrando rincari significativi sulle rotte maggiormente utilizzate da chi rientra nelle Regioni meridionali.