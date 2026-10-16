I siti internet delle varie compagnie aeree e quelli dei diversi scali italiani stanno segnalando, in queste ore, ritardi o cancellazioni legati al problema tecnico che ha messo in crisi nella giornata di oggi, 16 ottobre, il traffico aereo italiano. Ecco come orientarsi

Ryanair segnala, in una nota che, "a causa di un guasto alle apparecchiature del Controllo del Traffico Aereo verificatosi oggi (interruzione del sistema telecomunicazioni ENAV), alcuni voli da e per l'Italia sono stati cancellati e si registrano ritardi significativi su altri voli". I passeggeri interessati dalle cancellazioni "saranno informati delle opzioni disponibili tramite e-mail. Tutti i passeggeri che viaggiano da/per l'Italia oggi sono invitati a monitorare l'App Ryanair per ricevere gli aggiornamenti più recenti sul proprio volo". Il sito ufficiale della compagnia è a disposizione per tutti gli aggiornamenti.

Easyjet

I disagi tecnici si sommano allo sciopero di 24 ore odierno per il personale navigante di EasyJet, che ha incrociato le braccia a mezzanotte e protrarrà la mobilitazione fino alle 23:59. Sono quindi possibili disagi per i viaggiatori, ai quali viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, che denuncia un peggioramento delle condizioni di lavoro e chiede maggiori tutele e adeguamenti salariali. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato sul suo sito la lista dei voli garantiti.