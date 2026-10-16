I siti internet delle varie compagnie aeree e quelli dei diversi scali italiani stanno segnalando, in queste ore, ritardi o cancellazioni legati al problema tecnico che ha messo in crisi nella giornata di oggi, 16 ottobre, il traffico aereo italiano. Ecco come orientarsi
Giornata di disagi, per il traffico aereo italiano, fortemente condizionata sin dalle prime ore di oggi, 16 ottobre, dal rallentamento segnalato in tutta Italia per un guasto alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo. La decisione è arrivata dall'Enav (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), rafforzata poi una volta constatato "il persistere delle anomalie" nel corso delle ore. In tutto il Paese si sono segnalati ritardi sui voli, ecco come orientarsi per conoscere lo stato della situazione.
Ryanair
Ryanair segnala, in una nota che, "a causa di un guasto alle apparecchiature del Controllo del Traffico Aereo verificatosi oggi (interruzione del sistema telecomunicazioni ENAV), alcuni voli da e per l'Italia sono stati cancellati e si registrano ritardi significativi su altri voli". I passeggeri interessati dalle cancellazioni "saranno informati delle opzioni disponibili tramite e-mail. Tutti i passeggeri che viaggiano da/per l'Italia oggi sono invitati a monitorare l'App Ryanair per ricevere gli aggiornamenti più recenti sul proprio volo". Il sito ufficiale della compagnia è a disposizione per tutti gli aggiornamenti.
Easyjet
I disagi tecnici si sommano allo sciopero di 24 ore odierno per il personale navigante di EasyJet, che ha incrociato le braccia a mezzanotte e protrarrà la mobilitazione fino alle 23:59. Sono quindi possibili disagi per i viaggiatori, ai quali viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, che denuncia un peggioramento delle condizioni di lavoro e chiede maggiori tutele e adeguamenti salariali. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato sul suo sito la lista dei voli garantiti.
Ita Airways
"A causa di problemi tecnici ai sistemi di controllo del traffico aereo su scala nazionale, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto". Questa la nota pubblicata, invece, da Ita Airways che fornisce aggiornamenti sul proprio portale.
Lufthansa
Tra le varie compagnie, anche Lufthansa permette di scoprire dettagli specifici circa eventuali ritardi del proprio volo. Lo si può fare inserendo tutti i dati relativi nella sezione prevista nel sito, cliccando qui.
Monitorare i siti dei vari scali italiani
In una situazione emergenziale come quella odierna, utile può essere anche seguire gli aggiornamenti in tempo reale che propongono i siti degli scali italiani. Ecco la lista completa, così come segnala anche l'Enac.
- Alghero
- Ancona
- Bari
- Bergamo
- Bologna
- Brescia
- Brindisi
- Cagliari
- Catania
- Comiso
- Crotone
- Cuneo
- Firenze
- Foggia
- Genova
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Milano Linate
- Milano Malpensa
- Napoli
- Olbia
- Palermo
- Pantelleria
- Parma
- Perugia
- Pescara
- Pisa
- Reggio Calabria
- Rimini
- Roma Ciampino
- Roma Fiumicino
- Salerno
- Taranto
- Torino
- Trapani
- Treviso
- Trieste
- Venezia
- Verona
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