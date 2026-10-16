La mobilitazione, indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, è iniziata a mezzanotte e terminerà alle 23:59. Possibili disagi per i viaggiatori, ai quali viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sciopero di 24 ore oggi, 16 ottobre, per il personale navigante di easyJet, che ha incrociato le braccia a mezzanotte e protrarrà la mobilitazione fino alle 23:59. Sono quindi possibili disagi per i viaggiatori, ai quali viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Usb Lavoro Privato, che denuncia un peggioramento delle condizioni di lavoro e chiede maggiori tutele e adeguamenti salariali.

I voli garantiti L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubblicato sul suo sito la lista dei voli garantiti: Tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

Tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; I seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC) Tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza: EJU 3897 MALPENSA (LIMC) SHARM EL-SHEIKH (HESH) Vedi anche Scioperi a ottobre 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Altri voli garantiti “Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero e il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero - scrive l’Enac - Sono altresì assicurati tutti i voli schedulati in partenza in orari antecedenti ad inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente”. Approfondimento Voli, quali sono le compagnie aeree più sicure d'Europa? La classifica