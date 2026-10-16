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Traffico aereo ridotto in tutta Italia, Enav: "Anomalia sulla rete dati"

Cronaca
©Ansa

Una serie di prolemi alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo ha causato rallentamenti ai movimenti sull'intero territorio nazionale. "Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole", sottolinea l'Enav

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Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia, a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dei dati a supporto dei servizi di controllo sull'intero territorio nazionale. "A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano", fa sapere l'Enav. Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole: non si tratterebbe quindi nè di un attacco hacker nè di un sabotaggio.

Anomalie riscontrate nella notte

Le anomalie "sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale" sono state riscontrate "nella notte", spiega la nota dell'Enav. "Grazie all'attivazione dei sistemi di contingency previsti", fino alle ore 6:00 di questa mattina è stata garantita "la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa". Poi, con l'aumento dei voli, è stato necessario ridurre i movimenti.

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