Una serie di prolemi alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo ha causato rallentamenti ai movimenti sull'intero territorio nazionale. "Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole", sottolinea l'Enav

Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia, a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dei dati a supporto dei servizi di controllo sull'intero territorio nazionale. "A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano", fa sapere l'Enav. Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole: non si tratterebbe quindi nè di un attacco hacker nè di un sabotaggio.