Ci sono anche alcuni i giovani atleti della Federazione italiana padel tra i passeggeri penalizzati oggi, all'aeroporto di Fiumicino, dalle cancellazioni legate alle anomalie riscontrate da Enav sulla rete di trasmissione dati, sullo spazio aereo nazionale. "Dovevamo partire per Lione dove i ragazzi, intorno ai 12 anni, provenienti da tutta Italia e riuniti in una delegazione, sono attesi per giocare un quadrangolare internazionale - ha detto una accompagnatrice nella hall del Terminal 1 - E' stata una brutta sorpresa, non ci voleva: ora stiamo cercando di capire come poter raggiungere la Francia prima possibile e con il primo volo". Una vacanza di tre giorni è a rischio per un gruppo di sei giovani romani diretti a Valencia: "Il nostro weekend a questo punto rischia di saltare - spiegano - Ci attendevano altri sette amici in Spagna. Siamo tutti dei professionisti ed avevamo chiesto da tanto tempo, in anticipo, le ferie. Appena arrivati in aeroporto abbiamo scoperto che il volo è stato cancellato un'ora e mezza prima del decollo, previsto alle 12.25: ora proviamo a vedere se riescono a riproteggerci a breve, ma ci crediamo poco: ormai sono a rischio l'albergo, l'organizzazione, le spese sostenute". Sorpresa non gradita nemmeno per una manager: "Ho appena scoperto che il mio volo per Bari è stato cancellato: questo mi comporta dei problemi non da poco, perché avevo un appuntamento di lavoro".