Poste, nuovo accordo su buoni fruttiferi e libretti postali dal 2027: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Via libera da Cassa depositi e prestiti e Poste italiane ai principali termini del nuovo accordo sul risparmio postale per il quadriennio 2027-2030. Questi "consentiranno di affrontare con rinnovata determinazione ed efficacia le sfide dei prossimi anni, guardando alle nuove generazioni come protagoniste dello sviluppo futuro del Paese", si legge in una nota. A dare l’ok sono stati i board di Cdp, in qualità di emittente, e Poste Italiane, in qualità di distributore.
Quello che devi sapere
In cosa consiste il Risparmio Postale
Il Risparmio Postale, garantito dalla Repubblica italiana, include Libretti di Risparmio per un totale di circa 97 miliardi di euro e Buoni Fruttiferi per un totale di circa 234 miliardi, "prodotti che godono da più di 150 anni della fiducia di oltre 27 milioni di clienti", rileva la nota. Questa forma di risparmio "rappresenta la principale fonte di raccolta per Cassa Depositi e Prestiti attraverso la quale il Gruppo Cdp finanzia progetti a sostegno della crescita sostenibile dei territori, delle imprese e delle infrastrutture, contribuendo anche all'aumento degli investimenti strategici nell'economia reale”.
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La remunerazione
Secondo i termini approvati, è previsto che la remunerazione annua per il servizio di raccolta e gestione di Buoni e Libretti da parte di Poste Italiane sia compresa tra un minimo di 1,55 miliardi di euro e un massimo di 1,95 miliardi di euro, fatte salve le specifiche condizioni previste dall'Accordo, e sia determinata anche in funzione degli obiettivi di raccolta netta concordati. In particolare, al raggiungimento degli obiettivi di raccolta concordati nonché dei premi previsti dall'Accordo, la remunerazione annua media attesa è pari a circa 1,9 miliardi di euro.
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Cosa prevede l’accordo
L'Accordo prevede, infatti, da un lato obiettivi di crescita per la raccolta netta su Buoni e Libretti e, dall'altro, una remunerazione in parte legata a commissioni up-front e in parte a commissioni running, che meglio garantisce la sostenibilità del servizio. L'Accordo acquisirà efficacia con la sottoscrizione della convenzione tra Cdp e il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per la gestione dei Buoni delle serie trasferite al Mef.
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Risparmio in evoluzione
Con questo nuovo Accordo, si legge nella nota, "prosegue il programma di evoluzione del Risparmio Postale per affrontare al meglio, nell'attuale contesto macroeconomico e di mercato, le sfide dei prossimi anni legate soprattutto al ricambio generazionale per preservare nel tempo la sostenibilità del Risparmio Postale”.
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Le novità
Sono previste, inoltre, “rilevanti novità che rafforzano ulteriormente la storica alleanza tra Cdp e Poste Italiane a servizio del sistema-Paese attraverso: maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione, anche tramite lo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza ai risparmiatori e della semplificazione dei processi, per un continuo miglioramento dei servizi di gestione del Risparmio Postale; l'avvio di iniziative a elevato impatto capaci di accrescere la visibilità dei prodotti di Risparmio Postale e di intercettare una platea più ampia di risparmiatori, soprattutto tra i più giovani, per i quali questi prodotti costituiscono una solida opportunità di investimento; il lancio di prodotti promozionali finalizzati, tra l'altro, ad attrarre nuova liquidità e nuovi clienti e a incentivare il rinnovo di Buoni in scadenza”.
Cosa cambia
Al momento, il comunicato non entra nel dettaglio delle informazioni tecniche come tassi di interesse, durata o condizioni economiche delle offerte in arrivo che saranno resi noti più avanti. Per chi è già cliente in possesso di Buoni fruttiferi o Libretto, l’accordo non introduce modifiche immediate alle condizioni economiche.
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