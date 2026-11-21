Secondo i termini approvati, è previsto che la remunerazione annua per il servizio di raccolta e gestione di Buoni e Libretti da parte di Poste Italiane sia compresa tra un minimo di 1,55 miliardi di euro e un massimo di 1,95 miliardi di euro, fatte salve le specifiche condizioni previste dall'Accordo, e sia determinata anche in funzione degli obiettivi di raccolta netta concordati. In particolare, al raggiungimento degli obiettivi di raccolta concordati nonché dei premi previsti dall'Accordo, la remunerazione annua media attesa è pari a circa 1,9 miliardi di euro.

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