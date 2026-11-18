I clienti di Poste Italiane e delle banche nazionali potranno scambiarsi denaro in tempo reale, dalle rispettive app, utilizzando solo il numero di telefono del destinatario tramite il servizio P2P di Poste Italiane e Bancomat Pay

Trasferire denaro tra privati in tempo reale da due app, utilizzando solamente il numero di telefono del destinatario. È la soluzione innovativa al centro della collaborazione tra Poste Italiane e BANCOMAT che ha l’obiettivo di rendere più semplici e immediati l’invio e la ricezione di pagamenti grazie all’integrazione tra i due più estesi ecosistemi digitali del nostro Paese.

Come funziona

L’iniziativa, che si baserà sul servizio P2P di Poste Italiane e sul servizio Bancomat Pay, darà vita a una community nazionale interoperabile per lo scambio di denaro tra privati che già oggi conta milioni di clienti utilizzatori. I clienti di Poste Italiane e delle banche aderenti al servizio Bancomat Pay potranno quindi inviare denaro a un familiare o eseguire piccoli trasferimenti tra privati, rimborsare un amico, dividere una spesa, o fare una richiesta di pagamento. Il nuovo servizio sarà lanciato ad aprile 2027. Maggiori informazioni saranno comunicate ai clienti sui rispettivi siti e app nonché attraverso una campagna di comunicazione in fase di lancio.

Uso più diffuso dei servizi digitali

"Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone", ha dichiarato Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta, che ha aggiunto: "Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini. Mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare concretamente l’esperienza delle persone e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali".

Anche Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT, ha commentato il lancio: "Con questo accordo diamo vita a un ecosistema senza precedenti in Italia, per dimensione e ampiezza dei servizi offerti. BANCOMAT consentirà a milioni di clienti di banche e di Poste Italiane di scambiarsi denaro in modo semplice, immediato e sicuro, ovunque si trovino. Si tratta di un passaggio storico per l’interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio. Insieme lavoreremo al fine di arricchire il servizio con nuove funzionalità, per rendere i pagamenti sempre più semplici, accessibili e integrati nella vita quotidiana delle persone".