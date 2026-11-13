Buono fruttifero postale per minori under 18, rendimento annuo 5% lordo: cosa sapereEconomia
Introduzione
Tra i buoni fruttiferi postali, il titolo dedicato agli intestatari con meno di 18 anni di età assicura un rendimento con un tasso fisso lordo pari al 5% annuo valido dal momento della sottoscrizione fino al compimento della maggiore età.
Quello che devi sapere
Cosa sono i buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e distribuiti tramite Poste Italiane. Il capitale investito gode della garanzia statale, mentre gli interessi maturati sono soggetti a un’imposta agevolata del 12,5%. Non vi sono commissioni per sottoscrizione o gestione, se non il bollo annuale: esente fino a 5 mila euro, mentre per importi superiori si applica lo 0,20%. Il rimborso può essere richiesto in qualsiasi momento e i capitali rimborsati entro dieci anni dalla scadenza sono al netto della tassazione. Inoltre, fino a 50mila euro per nucleo familiare, i buoni non concorrono al calcolo dell’Isee.
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A chi possono essere intestati
Pensati come forma di investimento verso l'età adulta, i buoni fruttiferi postali per under 18 possono essere sottoscritti gratuitamente verso minori di età compresa tra zero e 16 anni e mezzo. Al compimento della maggiore età, la somma cumulata può essere spesa per motivi di studio, lavoro o per altri progetti personali.
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Come si possono sottoscrivere
A poter sottoscrivere in formato cartaceo i buoni fruttiferi postali "under 18", esenti dalla tassa di successione, sono genitori, familiari o conoscenti purché maggiorenni. Mentre la facoltà di aderire in forma dematerializzata tramite conti digitali spetta esclusivamente ai genitori oppure ai tutori dell'intestatario.
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Taglio minimo di 50 euro
Per quanto riguarda l'importo, questi speciali strumenti si possono sottoscrivere a partire da un taglio minimo di 50 euro e multipli. In caso di svincolo anticipato del capitale prima del conseguimento della maggiore età, l’autorizzazione passa dal Giudice tutelare.
Accredito automatico
Per le sottoscrizioni dematerializzate legate a un conto corrente BancoPosta o a un Libretto Smart, l'importo del rimborso maturato a scadenza viene accreditato automaticamente sul conto di regolamento. Questo canale evita il rischio di prescrizione decennale come per i titoli cartacei non riscossi dopo il termine.
Quanti sono i buoni fruttiferi per minori in circolazione
Come ricorda Poste Italiane in una nota, ad oggi si contano oltre 6 milioni e 800mila buoni in circolazione nella Penisola per un valore complessivo di circa 10,5 miliardi di euro.
Classifica per regione
Sul podio della classifica tra le regioni italiane il Lazio si piazza al terzo posto dietro a Lombardia e a Campania, che ad oggi detiene il maggior numeri di buoni fruttiferi dedicati ai giovanissimi. La Lombardia svetta invece se si guarda alla totalità dei libretti di risparmio rivolti ai minori. Tali strumenti, articolati nelle fasce d'età, diventano un'occasione per imparare a gestire il capitale accantonato: se fino ai 12 anni le operazioni "Io cresco" devono necessariamente passare per genitori o tutori, già dai 12 ai 14 anni con la formula "Io conosco" è possibile muovere i primi passi verso l'autonomia. Dai 14 ai 18 anni, infine con "Io capisco" app e canali digitali forniscono un supporto pratico nella gestione del risparmio.
Buono ordinario ventennale
Raggiunti i 18 anni si aprono poi nuovi canali di sottoscrizione verso titoli "adulti". Il buono ordinario, per esempio, ha durata di vent’anni e offre un rendimento crescente con il tempo. Gli interessi sono calcolati bimestralmente in regime di capitalizzazione semplice e accreditati annualmente. È sottoscrivibile da persone fisiche con tagli minimi di 50 euro fino a 1 milione di euro giornalieri. Il rimborso anticipato è consentito solo dopo almeno 12 mesi: se ritirato prima, il buono non produce interessi. I tassi effettivi lordi passano dallo 0,75% dei primi tre anni al 3% alla ventesima annualità, rendendolo indicato per chi pianifica un investimento a lungo termine con rendimenti gradualmente crescenti. Dopo il decimo anno il tasso lordo supera l’1,80%, ma occorre considerare inflazione e lunga durata.
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