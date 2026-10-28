Introduzione
Sono già note le date di pagamento di novembre delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco quali sono
Quello che devi sapere
I pagamenti delle pensioni
Per i pensionati con accredito su conto corrente bancario o postale, il pagamento di novembre 2026 arriverà a partire da lunedì 2 novembre, essendo il primo giorno bancabile del mese. Chi preferisce invece ritirare l’assegno in contanti agli sportelli di Poste Italiane è invitato a seguire la turnazione per iniziale del cognome: una precauzione non obbligatoria, ma consigliata per evitare attese e code agli uffici.
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Il pagamento in contanti
Come noto, il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per cifre non superiori a 1.000 euro netti. Chi invece deve ricevere importi maggiori è tenuto a comunicare all'INPS un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito. In alternativa, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution possono effettuare l’operazione direttamente dai Postamat, evitando così le lunghe attese allo sportello.
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Cambia l’assegno a novembre
Il cedolino pensionistico di novembre presenta diverse particolarità sul piano tributario, che possono incidere sull'importo netto accreditato. Per chi ha trasmesso il modello 730/2026 indicando l'INPS come sostituto d'imposta, questo mese scatta infatti la trattenuta del secondo acconto IRPEF, calcolato sulla base dei risultati della dichiarazione dei redditi. La somma varia in funzione della situazione fiscale individuale e può determinare una riduzione anche significativa dell'assegno rispetto a ottobre, senza che questo implichi necessariamente un errore nei conteggi. Sulla mensilità di novembre viene prelevata anche l'undicesima e ultima quota delle addizionali regionali e comunali IRPEF relative al 2025, trattenute da gennaio. Queste voci non compariranno a dicembre, quando saranno corrisposte la tredicesima e, per i pensionati che ne hanno diritto, la maggiorazione destinata ai trattamenti più bassi. Per individuare le differenze, è possibile confrontare i cedolini di novembre e dicembre nell'area personale del portale INPS.
Assegno unico
Per il mese di novembre 2026, l’Assegno unico per le famiglie con figli vedrà due distinti momenti di accredito:
- Tra il 19 e il 20 novembre per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;
- Nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato nuova domanda o ha subìto variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.
NASpI e Dis-Coll
Le indennità di disoccupazione NASpI, riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, e DIS-COLL non hanno una data di accredito unica valida per tutti i beneficiari: la data del pagamento di novembre dipenderà dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali. Per questo motivo la data effettiva va controllata nel servizio INPS dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In caso di primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario dover aspettare di più perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori DIS-COLL.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps avverrà il 13 novembre. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili dal 27 novembre.
Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione, con l'accredito dal 13 novembre per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15 del mese precedente. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e per i pagamenti successivi al primo, l'accredito è atteso a partire dal 27 novembre.
Come controllare i pagamenti Inps di novembre
Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’Inps o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns.
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