Il cedolino pensionistico di novembre presenta diverse particolarità sul piano tributario, che possono incidere sull'importo netto accreditato. Per chi ha trasmesso il modello 730/2026 indicando l'INPS come sostituto d'imposta, questo mese scatta infatti la trattenuta del secondo acconto IRPEF, calcolato sulla base dei risultati della dichiarazione dei redditi. La somma varia in funzione della situazione fiscale individuale e può determinare una riduzione anche significativa dell'assegno rispetto a ottobre, senza che questo implichi necessariamente un errore nei conteggi. Sulla mensilità di novembre viene prelevata anche l'undicesima e ultima quota delle addizionali regionali e comunali IRPEF relative al 2025, trattenute da gennaio. Queste voci non compariranno a dicembre, quando saranno corrisposte la tredicesima e, per i pensionati che ne hanno diritto, la maggiorazione destinata ai trattamenti più bassi. Per individuare le differenze, è possibile confrontare i cedolini di novembre e dicembre nell'area personale del portale INPS.