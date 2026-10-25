Pensioni, quasi un assegno per ogni occupato: i dati della Cgia

Il saldo provinciale tra occupati e pensioni erogate nel 2025 mostra differenze marcate. La situazione più squilibrata è quella della Città metropolitana di Reggio Calabria, dove le pensioni superano gli occupati di 90.368 unità. Seguono Taranto (-87.189), Lecce (-85.508) e Messina (-76.936). Milano e Roma presentano invece i saldi positivi più ampi, rispettivamente con 420.696 e 361.548 occupati in più rispetto alle pensioni; tra i territori con valori favorevoli figurano anche Brescia, Padova, Firenze e Verona. In tutte le regioni meridionali le pensioni superano gli occupati. Il saldo negativo è di 263.020 unità in Puglia, 220.349 in Calabria e 186.462 in Sicilia; anche Campania e Sardegna registrano valori sottozero. Secondo la Cgia pesano denatalità, invecchiamento, bassa occupazione e lavoro irregolare. Nel Mezzogiorno contribuisce inoltre il peso delle prestazioni assistenziali e di invalidità.