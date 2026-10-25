Pensioni, quasi un assegno per ogni occupato: i dati della Cgia

Introduzione
In Italia il numero dei lavoratori si avvicina a quello delle pensioni erogate. Nel 2025, secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, gli occupati erano 24,1 milioni, contro circa 23,2 milioni di pensioni: quasi un assegno per ogni lavoratore. Negli anni Ottanta il rapporto era invece di tre occupati per ogni pensione. A determinare il cambiamento sono soprattutto il calo delle nascite e l’allungamento della vita media, fattori che stanno trasformando la struttura demografica e pongono nuove sfide al mercato del lavoro e al sistema previdenziale.
Quello che devi sapere
Un ricambio generazionale insufficiente
La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi anni. L’invecchiamento della popolazione procede insieme a un ricambio generazionale non abbastanza ampio: chi raggiunge l’età pensionabile non viene sempre sostituito da un numero adeguato di nuovi lavoratori. Oltre a incidere sui conti pubblici, questa dinamica può rendere più difficile per le imprese trovare personale e mantenere invariati i livelli produttivi.
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Tre milioni di uscite entro il 2029
Secondo le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tra il 2025 e il 2029 serviranno circa 3,04 milioni di persone per sostituire chi lascerà il mercato del lavoro. La stima comprende le uscite legate anche ai pensionamenti e riguarda lavoratori da rimpiazzare per assicurare la continuità delle attività. Circa il 74% del fabbisogno, pari a 2.244.700 persone, interesserà il Centro-Nord. La pressione riguarderà dunque anche le aree economicamente più dinamiche, oltre alle grandi aziende e alle realtà produttive più piccole.
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Lombardia in testa
La Lombardia registra il fabbisogno più elevato: circa 567.700 persone da sostituire entro il 2029. Seguono Lazio, con 305mila unità; Veneto (291.200), Emilia-Romagna (261mila) e Piemonte con la Valle d’Aosta (252mila). Nel Mezzogiorno, la Campania richiederà circa 210.500 sostituzioni; in Toscana la stima è di 200.700, mentre Sicilia e Puglia raggiungono rispettivamente 173.900 e 153.500 unità. Il ricambio interessa quindi tutto il Paese, ma con intensità diverse. Limitando il conteggio ai dipendenti privati, la Lombardia resta prima con 366.900 persone da rimpiazzare. A livello nazionale, questo segmento rappresenta circa 1,61 milioni di lavoratori, il 52,9% del fabbisogno totale; la parte restante riguarda anche pubblico impiego e lavoro autonomo.
Cresce la spesa pensionistica
Nel 2026 la spesa per le pensioni dovrebbe arrivare a 351,8 miliardi di euro, il 2,7% in più rispetto al 2025. La crescita è vicina all’inflazione prevista per l’anno, pari al 2,8%. Le stime della Cgia indicano che nel 2029, a legislazione vigente, l’esborso complessivo salirà a 388,6 miliardi: 36,8 miliardi in più rispetto al 2026, con un incremento del 10,5%. L’aumento della spesa, insieme all’uscita di molti lavoratori, rende più impegnativo l’equilibrio previdenziale. Il confronto tra occupati e pensioni, tuttavia, non coincide automaticamente con quello tra contribuenti e beneficiari: le prestazioni sono diverse e il finanziamento dipende da più fattori. Il dato segnala comunque la portata della trasformazione demografica.
Le difficoltà delle imprese
Le conseguenze non si limitano ai conti previdenziali. Per la Cgia, l’invecchiamento della forza lavoro è anche una questione organizzativa, soprattutto per micro e piccole imprese. Quando un dipendente esperto lascia l’azienda, sostituirlo rapidamente con una persona dotata delle stesse competenze può essere difficile. Il problema è rilevante nei comparti tecnici e manifatturieri, dove preparazione ed esperienza si costruiscono nel tempo. La carenza di personale può frenare la produzione e complicare la gestione quotidiana. Nel 2024, in Friuli-Venezia Giulia gli over 50 rappresentavano il 35,7% dei dipendenti privati, la quota più alta in Italia. Seguivano Liguria (35,6%), Basilicata (35,1%) e Toscana (34,5%), contro una media nazionale del 32,7%. Tra le percentuali più basse figuravano quelle di Puglia, Valle d’Aosta, Sicilia, Calabria e Trentino-Alto Adige.
Il divario tra territori
Il saldo provinciale tra occupati e pensioni erogate nel 2025 mostra differenze marcate. La situazione più squilibrata è quella della Città metropolitana di Reggio Calabria, dove le pensioni superano gli occupati di 90.368 unità. Seguono Taranto (-87.189), Lecce (-85.508) e Messina (-76.936). Milano e Roma presentano invece i saldi positivi più ampi, rispettivamente con 420.696 e 361.548 occupati in più rispetto alle pensioni; tra i territori con valori favorevoli figurano anche Brescia, Padova, Firenze e Verona. In tutte le regioni meridionali le pensioni superano gli occupati. Il saldo negativo è di 263.020 unità in Puglia, 220.349 in Calabria e 186.462 in Sicilia; anche Campania e Sardegna registrano valori sottozero. Secondo la Cgia pesano denatalità, invecchiamento, bassa occupazione e lavoro irregolare. Nel Mezzogiorno contribuisce inoltre il peso delle prestazioni assistenziali e di invalidità.
Squilibri anche al Nord
Il fenomeno non interessa soltanto il Sud. Tra le province settentrionali in cui le pensioni superano gli occupati, la Cgia segnala Lecco (-188), Belluno (-213), La Spezia (-602), Alessandria (-1.227), Ferrara (-1.548), Sondrio (-1.869), Massa-Carrara (-2.731), Vercelli (-5.351), Rovigo (-5.652), Biella (-9.153) e Savona (-9.326). Quest’ultima registra il saldo più negativo tra le province settentrionali considerate. Anche Liguria, Marche e Umbria presentano saldi regionali negativi. Nel complesso, tra le 102 province esaminate, 54 hanno più occupati che pensioni.
Più spazio a giovani e donne
Per affrontare le uscite previste, la Cgia propone di ampliare la partecipazione al lavoro, soprattutto tra giovani e donne. Negli ultimi quattro anni considerati dall’analisi gli occupati sono aumentati di circa 1,2 milioni, ma l’Italia mantiene un tasso di occupazione femminile tra i più bassi dell’Unione europea e livelli di occupazione giovanile arretrati. Favorire l’ingresso di nuove risorse è quindi una priorità per il sistema produttivo. Il ricambio non significa soltanto sostituire chi va in pensione: occorre anche trasferire competenze, valorizzare l’esperienza e formare personale adeguato alle esigenze delle imprese. La capacità di attrarre e preparare nuovi lavoratori sarà decisiva per contenere gli effetti economici e sociali dell’invecchiamento e dello squilibrio tra occupati e pensioni.
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