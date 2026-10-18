Dove conviene vivere dopo la pensione? Ecco la top 10 mondiale

Introduzione

Qual è il Paese migliore dove "godersi" la pensione? Il Global Retirement Index 2026 di Global Citizen Solutions colloca l'Italia al nono posto su 46 destinazioni: lo Stivale si distingue per mobilità internazionale e opportunità di cittadinanza, ma risulta meno competitivo sul piano fiscale. La classifica è guidata da Uruguay, Mauritius e Spagna.