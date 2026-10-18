Dove conviene vivere dopo la pensione? Ecco la top 10 mondiale (c'è anche l'Italia)Economia
Introduzione
Qual è il Paese migliore dove "godersi" la pensione? Il Global Retirement Index 2026 di Global Citizen Solutions colloca l'Italia al nono posto su 46 destinazioni: lo Stivale si distingue per mobilità internazionale e opportunità di cittadinanza, ma risulta meno competitivo sul piano fiscale. La classifica è guidata da Uruguay, Mauritius e Spagna.
Quello che devi sapere
Cos'è il Global Retirement Index
Ogni anno il Global Retirement Index, elaborato dalla società di consulenza Global Citizen Solutions, analizza le opportunità offerte da diversi Paesi a chi desidera trascorrere la pensione all'estero, vivendo di rendite o di entrate passive. L'edizione 2026 prende in esame 46 Paesi.
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I fattori di scelta
Per stabilire la posizione di ogni Paese, l'indice considera alcuni fattori: il benessere e la qualità della vita, che incidono per il 30% sul punteggio complessivo; le possibilità di mobilità internazionale e di acquisizione della cittadinanza, con un peso del 22%; il sistema fiscale, che conta per il 18%; infine, i costi e la complessità delle procedure burocratiche, entrambi valutati al 15%.
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Non le mete migliori, ma più utili
L'obiettivo è offrire uno strumento utile a chi sta considerando un trasferimento dopo la fine dell'attività lavorativa. Non si tratta, infatti, di individuare semplicemente le mete più suggestive o convenienti, ma di capire quali condizioni attendano chi sceglie di stabilirvisi: dalle prospettive per il futuro alle spese da sostenere, fino alla facilità di ottenere e mantenere il diritto di soggiorno.
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Il podio
A guidare la graduatoria 2026 è l'Uruguay, che conquista il primo posto grazie a risultati solidi in tutte le categorie, pur senza eccellere in una singola area. Al secondo posto si colloca Mauritius, favorita soprattutto da un regime fiscale vantaggioso sui redditi prodotti all’estero. La Spagna, terza classificata, si afferma invece come la destinazione europea meglio posizionata, sostenuta in particolare dall’elevata qualità della vita.
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Le prime dieci posizioni: c'è l'Italia
A completare le prime dieci posizioni del Global Retirement Index 2026 sono Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Lettonia, Andorra, Italia e Grecia. La variazione più significativa riguarda il Portogallo, che perde terreno rispetto all'edizione precedente: dal primo posto del 2025 scende al quinto. A pesare è soprattutto l'allungamento, da cinque a dieci anni per la maggior parte dei cittadini extracomunitari, del periodo di residenza necessario per richiedere la cittadinanza.
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I Continenti più rappresentati
La distribuzione geografica delle prime dieci posizioni conferma il ruolo centrale dell'Europa, che conta sei Paesi in classifica. Tra queste, come detto, c'è l'Italia, che l'edizione 2026 del Global Retirement Index - aggiornato al 30 settembre - colloca al nono posto tra le 46 destinazioni analizzate, ottenendo 97,2 punti su 100. E gli altri Continenti? Le Americhe sono rappresentate da tre Paesi nella Top10, mentre l'Africa è presente con una sola destinazione.
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Perché l'Italia è al nono posto?
Nel dettaglio, l'Italia si distingue soprattutto per le opportunità legate alla cittadinanza e al valore del passaporto, ambito in cui conquista il secondo posto a livello mondiale. Si colloca invece all'ottavo posto per qualità della vita, mentre ottiene risultati meno favorevoli sul fronte della fiscalità e delle spese necessarie per trasferirsi. Ne emerge l'immagine di un Paese che può offrire vantaggi significativi nel lungo periodo, ma che richiede ai nuovi residenti tempo, risorse e pazienza per superare gli ostacoli iniziali.
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Quattro punti tra 1° e 10° posto
Tra il Paese in vetta e quello in fondo alla classifica la differenza è di soli quattro punti, un margine ridotto che mette in evidenza quanto siano vicine le destinazioni selezionate. Non c'è quindi un unico modello dominante: ciascun Paese offre punti di forza specifici, che possono risultare più o meno interessanti a seconda delle esigenze e delle aspettative di chi sceglie dove trascorrere la pensione.
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Una classifica alternativa
Un quadro diverso emerge dall'Annual Global Retirement Index 2026 di International Living, che prende in considerazione 24 Paesi e adotta parametri differenti, tra cui spese quotidiane, accesso alle cure mediche, condizioni climatiche, sicurezza e possibilità di inserirsi nella comunità locale. In questa graduatoria è la Grecia a conquistare il primo posto, davanti a Panama e Costa Rica, mentre l'Italia si colloca in sesta posizione.
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Non c'è una destinazione migliore
Le due classifiche restituiscono prospettive differenti sul trasferimento all'estero durante la pensione, perché attribuiscono importanza ad aspetti diversi. Non esiste, quindi, una destinazione ideale per tutti: la scelta dipende dalle esigenze individuali, dal budget disponibile e dal tipo di vita che si desidera condurre. Prima di decidere dove trasferirsi, è fondamentale stabilire quali fattori contano davvero nella propria quotidianità.
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