Rivalutazione pensioni 2027, aumento assegni: le simulazioni

Sempre rimanendo in tema pensioni poi, dall’1 gennaio 2027, scatterà anche l'adeguamento alla speranza di vita: un mese in più, che porta i requisiti per l'anticipata contributiva a 64 anni e 1 mese e la per la vecchiaia a 67 e 1 mese, mentre l'anticipata ordinaria richiederà 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne. Nel 2028 lo scatto complessivo salirà poi a tre mesi: 64 anni e 3 mesi per l'anticipata contributiva, 67 e 3 mesi per la vecchiaia, 43 anni e 1 mese di versamenti per gli uomini e 42 e 1 mese per le donne nell'anticipata ordinaria.

Per approfondire:

Pensione anticipata a 64 anni, Cgil contro proposta: "Centinaia di euro in meno al mese"