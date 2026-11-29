Piano casa, Salvini: “Avviso pronto, prime assegnazioni nella primavera del 2027”Economia
Introduzione
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci a Verona, ha detto che “appena la Corte dei Conti libera il fascicolo, noi siamo pronti anche la settimana prossima a partire con l'avviso rivolto a tutte le regioni, a tutte le istituzioni, tenendolo aperto immagino per 45 giorni, essendoci di mezzo" le festività dall'Immacolata fino alla Befana, "quindi per arrivare entro gennaio ad avere le domande raccolte e le graduatorie”. L'obiettivo è “avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni, quelle con i comuni già pronti, già nella primavera del 2027”. Botta e risposta Funaro-Squitieri sui tempi dell’attuazione.
Quello che devi sapere
Le stime di Salvini
Sul Piano casa, "che ha l'obiettivo di rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici per le assegnazioni in graduatoria, ho sentito il commissario Squitieri: l'avviso è pronto”, ha detto Salvini. "Sono i primi 700 milioni. Facendo un mero calcolo matematico per una stima di 25mila euro ad appartamento, vuol dire che sono già coperti entro l’inverno circa 30mila dei 60mila alloggi coi primi 700 milioni, a cui aggiungiamo i 270 milioni per l’Ers”.
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“Stiamo lavorando sul tema condono-sanatoria”
Salvini ha toccato anche il tema del condono-sanatoria: “Ci stiamo lavorando. Ci sono centinaia di migliaia di pratiche ferme, in alcuni casi anche da più di 30 anni e stiamo cercando di capire come un mix e una collaborazione virtuosa tra Stato e Enti locali possa aiutare gli stessi Enti locali a recuperare qualche anno di arretrato e anche qualche risorsa. Leggevo un articolo che stimava in circa 4 milioni le pratiche pendenti di condono e sanatoria edilizia. Io non so se siano veramente 4 milioni perché non c'è un censimento, ma fossero anche solo un milione che rientrano in mercato e tornano ad essere vendibili, acquistabili o affittabili, altro che Piano casa, vale un po' di più”.
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La lettera di 33 Comuni a Salvini con dieci proposte
Una delegazione di assessori e vicesindaci con delega alle Politiche abitative di 33 Comuni italiani ha consegnato al ministro Salvini una lettera congiunta con dieci proposte. Gli amministratori chiedono una revisione organica delle politiche della casa, sul piano urbanistico, fiscale e dei finanziamenti ai lavori pubblici, coinvolgendo anche altre istituzioni nazionali chiave, come l'Agenzia delle Entrate per la verifica dei contratti. "Una regia nazionale resta davvero fondamentale - si legge nella lettera - perché da soli i nostri Comuni non hanno sufficienti risorse regolamentari, normative e materiali per garantire un diritto primario come quello alla casa”.
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Lattuca: “Salvini non ha piena cognizione di quanto serve per Piano"
Le tempistiche annunciate da Salvini hanno però fatto emergere alcune perplessità. "Non mi sembra una stima realistica. Apprezziamo l'apertura del capitolo Piano casa, ma non ci pare da queste dichiarazioni di Salvini che abbia la piena cognizione di quanto sia difficile e di quante risorse e strumenti ci vorrebbero per fare un vero Piano casa”, ha detto il sindaco di Cesena e presidente dell'Upi Enzo Lattuca.
Funaro: “Da Salvini cronoprogramma irreale sul Piano casa”
Quello proposto da Matteo Salvini sull'assegnazione dei primi alloggi del Piano casa entro primavera 2027 "è un cronoprogramma che non sta nella realtà delle cose”, ha commentato anche la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine dell'assemblea dell'Anci. "Siamo a fine novembre, è da aprile che è stato fatto l'annuncio del piano. Sui famosi 970 milioni per le ristrutturazioni delle case ancora gli avvisi non li abbiamo visti". La sindaca assicura che "i Comuni sono pronti", ma "se partono gli avvisi a inizio dell'anno, con i tempi tecnici per chiudere gli avvisi e i tempi tecnici per assegnare i lavori, è impossibile arrivare a primavera e avere le prime assegnazioni".
Il botta e risposta Squitieri-Funaro
In una nota il Commissario Straordinario al Piano casa, Felice Squitieri, ha replicato: “Il sindaco Funaro definisce irreale un cronoprogramma che, nei fatti, non ha descritto correttamente. Il ministro Salvini ha indicato l'obiettivo di avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni nella primavera 2027. I 30 mila alloggi riguardano invece un traguardo distinto, da coprire nel percorso successivo. Ha anche dichiarato che l'avviso è pronto e potrà partire la prossima settimana, dopo la registrazione della Corte dei Conti, prevedendo il termine di chiusura entro il 15 gennaio. Confondere questi passaggi non è realismo: è una polemica fondata su una ricostruzione sbagliata”. A sua volta la prima cittadina fiorentina Funaro ha risposto: "Il commissario Squitieri dovrebbe sapere che il ministro Salvini ha sempre parlato di 60mila alloggi, lui dichiara invece 30mila, è forse cambiato qualcosa? L'avviso è atteso da luglio, siamo a fine novembre e nessuno lo ha visto".
Cosa prevede il Piano casa
La scorsa estate, con l’approvazione definitiva del testo al Senato, il Piano Casa è diventato ufficialmente legge. L’obiettivo principale è il recupero e la riqualificazione di decine di migliaia di alloggi popolari, insieme alla costruzione di nuovi immobili di edilizia integrata, ma al suo interno trovano spazio anche novità in tema di sfratti e di affitti. Stanziati 10 miliardi di euro per coinvolgere il settore privato nella realizzazione di immobili di edilizia integrata. Saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato pur non avendo un Isee troppo basso. Nei passaggi parlamentari si è deciso di allargare la platea dei beneficiari anche a insegnanti, personale sanitario e forze dell'ordine. Si parla in tutto di 100mila alloggi a prezzi calmierati, da assegnare in un periodo di tempo di 10 anni.
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