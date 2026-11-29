In una nota il Commissario Straordinario al Piano casa, Felice Squitieri, ha replicato: “Il sindaco Funaro definisce irreale un cronoprogramma che, nei fatti, non ha descritto correttamente. Il ministro Salvini ha indicato l'obiettivo di avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni nella primavera 2027. I 30 mila alloggi riguardano invece un traguardo distinto, da coprire nel percorso successivo. Ha anche dichiarato che l'avviso è pronto e potrà partire la prossima settimana, dopo la registrazione della Corte dei Conti, prevedendo il termine di chiusura entro il 15 gennaio. Confondere questi passaggi non è realismo: è una polemica fondata su una ricostruzione sbagliata”. A sua volta la prima cittadina fiorentina Funaro ha risposto: "Il commissario Squitieri dovrebbe sapere che il ministro Salvini ha sempre parlato di 60mila alloggi, lui dichiara invece 30mila, è forse cambiato qualcosa? L'avviso è atteso da luglio, siamo a fine novembre e nessuno lo ha visto".