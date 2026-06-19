Piano casa 2026, 1,2 miliardi da Pnrr e Cdp: novità e cosa cambia

È critico anche il presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano secondo cui “la bocciatura di tutti gli emendamenti sul 'decreto casa', compresi quelli presentati dalla maggioranza, è un fatto grave che rafforza l'idea di un modello chiuso, predefinito, rispetto al quale le istanze unanimemente rappresentate dal sistema produttivo sono assolutamente ignorate”. “Sono state svolte - si legge in una nota - numerose audizioni per contribuire a rendere più razionale ed efficace un provvedimento fondamentale per i suoi risvolti sociali ed economici. Questo confronto, però, si è rivelato solo un passaggio formale, una liturgia rituale, senza alcuna reale disponibilità all'ascolto. Abbiamo chiesto, in particolare di rivedere il ruolo dei fondi di investimento, di non cadere nelle logiche speculative relegando le imprese a un ruolo marginale sottoposte a condizioni economiche imposte dai fondi stessi, abbiamo sollecitato l'eliminazione di rigidità che rendono non sostenibili gli interventi e l'estensione delle semplificazioni previste solo per i grandi investimenti superiori a un miliardo”.

Per approfondire: Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misure