Piano casa 2026, 1,2 miliardi da Pnrr e Cdp: novità e cosa cambia

Introduzione
Nel Piano casa entra lo strumento finanziario che consentirà, attraverso Cassa depositi e prestiti, di impiegare i fondi in arrivo dall’ultima rimodulazione del Pnrr. Si tratta di oltre un miliardo di euro, originariamente destinati alla Rosco, la società pubblica chiamata ad acquistare e poi noleggiare i treni, che saranno invece usati per uno dei pilastri più strategici del programma per il contrasto all’emergenza abitativa.
Quello che devi sapere
L’emendamento sul Piano Casa
Un emendamento dei relatori al dl all'esame della Camera, ispirato dal ministero delle Infrastrutture, destina a Cassa depositi e prestiti 1,2 miliardi di risorse del Pnrr, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria, per ampliare l'offerta di alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. La norma autorizza Cdp a costituire un fondo, denominato appunto “Patrimonio casa”, grazie all'ultima riprogrammazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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Attesa per il via libera europeo
La rimodulazione è però in attesa del via libera europeo e per questo l'emendamento stabilisce la cornice normativa per l'utilizzo delle risorse in arrivo e prevede inizialmente che il Mit trasferisca a Cassa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il trasferimento delle altre risorse, quantificate nella relazione tecnica "fino a 1,2 miliardi", arriverà una volta ottenuto l'ok dell'Unione europea al nuovo spostamento. Senza una tempestiva rimodulazione infatti, viene spiegato nelle relazione, le risorse "rischierebbero di non essere utilmente impiegate entro le scadenze del dispositivo di ripresa e resilienza”.
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200 milioni per le case popolari
Come si legge su Il Sole 24 Ore, 200 milioni di euro della ex Rosco saranno convogliati sull’efficientamento delle case popolari. Le iniziative del fondo passeranno anche da operazioni di recupero, rifunzionalizzazione, sostituzione edilizia e riqualificazione energetica. Il patrimonio così costituito sarà impiegato attraverso la sottoscrizione di quote di fondi già esistenti presso Cdp. La destinazione finale dovrebbe essere il Fondo nazionale dell’abitare (Fna), un fondo comune di investimento immobiliare dedicato all’edilizia residenziale a prezzi accessibili, gestito da Cdp Real Asset Sgr.
La sottoscrizione di quote
Patrimonio casa opererà "mediante la sottoscrizione di quote di un comparto dedicato o di classi di quote dedicate" dei fondi immobiliari già costituiti da Cdp o dalle sue controllate, come il Fondo nazionale per l'abitare gestito da Cdp Real Asset. In arrivo potrebbero esserci però anche altre modifiche. Interpretando le richieste del mondo delle imprese, Erica Mazzetti, relatrice di Forza Italia, invoca ad esempio una maggiore flessibilità nel rapporto fra edilizia convenzionata pubblica ed edilizia privata libera, "per espandere anche alle aree meno centrali e appetibili la possibilità di fare investimenti”.
L’emendamento di Futuro Nazionale
Per Futuro Nazionale, le priorità è invece un'altra. Rallentando i lavori della Commissione Ambiente che sta esaminando il provvedimento, il partito di Vannacci punta a "un emendamento o un provvedimento che garantisca agli italiani i primi posti nelle case popolari". "Continueremo a bloccare la commissione con il nostro sabotatore della 'sporca dozzina' finchè Salvini non si degnerà di farci visita in commissione per sbloccare l'impasse", hanno annunciato dal partito.
Le critiche dei sindacati al Piano Casa
Intanto il 23 giugno, in concomitanza con i lavori della Camera dei Deputati per la conversione in legge del decreto “Piano Casa”, si terrà a Roma, in Piazza Capranica, un presidio dei sindacati nazionali degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini a sostegno delle rivendicazioni già illustrate alla Commissione Ambiente in sede di audizione. Secondo le sigle sindacali il Piano Casa "non potrà consentire un rilancio delle politiche abitative coerente con il fabbisogno abitativo effettivo e più grave. Venendo penalizzato proprio il comparto dell'edilizia residenziale pubblica rivolto a garantire l'accesso alla casa per i ceti meno abbienti, in particolare attraverso la previsione di nuovi piani vendita degli alloggi per finanziare l'ammortamento dei titoli di Stato, oltre che consentendo senza limitazioni il cambio di destinazione delle vecchie case popolari che verranno recuperate, si rischia di depotenziare l'offerta necessaria per il contenimento dell'emergenza abitativa”.
Confapi Aniem sul Piano Casa
È critico anche il presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano secondo cui “la bocciatura di tutti gli emendamenti sul 'decreto casa', compresi quelli presentati dalla maggioranza, è un fatto grave che rafforza l'idea di un modello chiuso, predefinito, rispetto al quale le istanze unanimemente rappresentate dal sistema produttivo sono assolutamente ignorate”. “Sono state svolte - si legge in una nota - numerose audizioni per contribuire a rendere più razionale ed efficace un provvedimento fondamentale per i suoi risvolti sociali ed economici. Questo confronto, però, si è rivelato solo un passaggio formale, una liturgia rituale, senza alcuna reale disponibilità all'ascolto. Abbiamo chiesto, in particolare di rivedere il ruolo dei fondi di investimento, di non cadere nelle logiche speculative relegando le imprese a un ruolo marginale sottoposte a condizioni economiche imposte dai fondi stessi, abbiamo sollecitato l'eliminazione di rigidità che rendono non sostenibili gli interventi e l'estensione delle semplificazioni previste solo per i grandi investimenti superiori a un miliardo”.
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