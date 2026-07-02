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Economia

Ora che il Piano casa è legge, chi ne trarrà beneficio?

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Per la prima volta da decenni la casa torna a essere trattata come politica industriale e non come emergenza da tamponare. Per attrarre capitali privati, però, bisogna promettere rendimenti, e i rendimenti si fanno con chi un reddito ce l'ha. Il piano aiuterà soprattutto la classe media, la cosiddetta fascia grigia, mentre per chi sta in fondo alle graduatorie la strada resta lunga

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