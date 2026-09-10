Introduzione

Nel 2027 l’assegno unico per i figli sarà nuovamente adeguato all’inflazione. La rivalutazione annuale viene calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e interessa sia gli importi del sussidio sia le soglie Isee che determinano le diverse fasce. A settembre l’Istat ha indicato al 2,9% l’inflazione acquisita per il 2026, un valore leggermente superiore al 2,8% previsto dal governo nel Documento di Economia e Finanza. Si tratta, comunque, di un dato ancora non definitivo: la percentuale ufficiale sarà fissata con un decreto del ministero dell’Economia, generalmente atteso nella seconda metà di novembre. Sarà poi l’Inps ad applicarla ai nuovi importi. L’aumento ipotizzato per il prossimo anno sarebbe quindi più consistente rispetto al 2026, quando la rivalutazione era stata dell’1,4%.