Pensioni, assegni più bassi per chi lascia il lavoro dal 2027

Sempre considerando l'età, va poi ricordato che, come detto, i requisiti per lasciare il lavoro cambiano e si dilatano. L’adeguamento previsto per il 2027 era di tre mesi. Con l’ultima legge di Bilancio però il governo Meloni lo ha spalmato sul biennio: servirà un mese in più nel 2027 e tre mesi complessivi dal 2028. La pensione di vecchiaia passa così dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese, poi a 67 anni e tre mesi. Per l’anticipata ordinaria serviranno, nel 2027, 42 anni e 11 mesi di contributi agli uomini e 41 anni e 11 mesi alle donne, poi altri due mesi dal 2028.

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