Il sistema pensionistico italiano, con il suo 57,4 di punteggio, è al 41° posto su 55 Paesi nel mondo. E la sostenibilità nel lungo periodo è la principale area critica, che vede l’Italia al penultimo posto in Europa e tra gli ultimi al mondo. Il nostro Paese registra il miglior punteggio per l’integrità (78,3), 13esimo in Europa e non lontano dalla media europea di 81,8. Un po’ inferiore il giudizio sull’adeguatezza: 70,9 punti, al 14esimo posto in Europa contro una media di 75. Male invece la sostenibilità, che crolla a 27 contro una media europea di 55,1. Nel complesso, il sistema delle pensioni italiano è sotto la media europea in tutte e tre le dimensioni analizzate, insieme a Polonia e Turchia, e lo studio sottolinea che a pesare sul nostro Paese sono il debito pubblico, l'alta spesa pensionistica, la bassa crescita economica e la scarsa adesione alla previdenza complementare.

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