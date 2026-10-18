Nuovo bonus mamme 2026, istruzioni Inps: requisiti, importi, domande

Nel presentare la domanda, la lavoratrice deve dichiarare di possedere i requisiti necessari e di rientrare nelle condizioni che permettono di accedere al bonus. È necessario indicare anche i dati dei figli e allegare alcuni documenti. Si deve scegliere l’eventuale modalità di pagamento. Dopo la presentazione delle domande sono previsti dei controlli e delle verifiche automatizzate in base ai dati in possesso dell'Inps. Dopo le verifiche, la domanda può essere accolta, accolta in modo parziale o rigettata. In caso di provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale, la lavoratrice può presentare la richiesta di riesame, sempre in modalità telematica, entro il termine indicato nel provvedimento. Il Nuovo bonus mamme non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell’Isee. Il beneficio è riconosciuto a carico dello Stato nel limite di spesa di 630 milioni di euro per l’anno 2026.

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