Per registrare queste informazioni l'INPS ha previsto la compilazione di specifici campi all'interno del flusso UNIEMENS/ListaPosPA, da trasmettere insieme ai normali dati contributivi. L'elemento da utilizzare è il V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo (CMU) 5, attraverso il quale sarà possibile identificare la tipologia di assenza e il periodo effettivamente fruito. I principali campi da indicare sono: IdentAtto, che identifica la tipologia di permesso o congedo; DataAtto: corrispondente al 14 ottobre 2026; NumeroRegistro, che contiene il codice fiscale del dante causa o, in alcuni casi, quello del lavoratore; GiornoInizio e GiornoFine, che indicano il periodo di assenza; PercRetribuzione, utilizzato nei casi previsti per indicare ore, giorni o altri elementi collegati alla retribuzione.