Stipendi magistrati, scontro Anm-Meloni: accolto ricorso su arretrati. Cosa sta succedendoEconomia
Introduzione
Continuano le tensioni tra la premier Giorgia Meloni e l’Associazione nazionale magistrati, con la presidente del Consiglio che ha deciso di non firmare il Dpcm per l'adeguamento delle retribuzioni e di non partecipare al congresso dell'Anm. Dall’altra parte, l’Anm ha deciso di percorrere la strada giudiziaria per ottenere quasi un miliardo di euro tra arretrati e adeguamenti retributivi. Nelle scorse ore, dopo che il Consiglio di Stato ha dato ragione ai magistrati sugli adeguamenti degli stipendi e ha imposto a Palazzo Chigi di adottare entro il 31 gennaio il decreto per attuarli, Meloni ha ribadito: “Sulla questione degli stipendi non torno indietro”.
Quello che devi sapere
La questione stipendi
Non è la prima volta che la questione stipendi fa salire la tensione tra magistrati e governo. L’ultimo scontro è iniziato circa un mese fa, quando è stata annunciata la decisione della premier Giorgia Meloni di non firmare il decreto per sbloccare gli aumenti. La mossa della presidente del Consiglio ha scatenato l'ira dell'Anm: "La magistratura non può essere trasformata nel capro espiatorio delle difficoltà economiche del Paese. Nessun regalo, nessun bonus, nessun aumento: le somme sono differenze retributive previste dalla legge e non corrisposte per anni", aveva commentato l'associazione.
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Gli adeguamenti
All’origine del braccio di ferro tra magistrati e governo c’era lo stanziamento contenuto nel Documento programmatico di bilancio, varato pochi giorni prima dall’esecutivo, con un "Fondo sentenze" a cui corrisponde una spesa una tantum - solo per il 2027 - di 1,92 miliardi, la maggior parte da destinare agli adeguamenti. Erano pronti anche i decreti che adeguano le retribuzioni per gli anni dal 2018 al 2023.
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Lo stop di Meloni
Ma dalla premier Meloni è arrivato lo stop alla firma: a pesare è stata la cifra degli adeguamenti, ipotizzata nel complesso in circa un miliardo, che era dieci volte superiore a quella prevista per dare risposte ai problemi degli autotrasportatori (che in quel momento stavano minacciando di bloccare la consegna di merci in tutta Italia).
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La decisione del Consiglio di Stato
L’Anm ha così deciso di percorrere la via giudiziaria. E nelle scorse ore è arrivata la risposta del Consiglio di Stato: i giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione ai magistrati sugli adeguamenti degli stipendi e hanno imposto a Palazzo Chigi di adottare entro il 31 gennaio il decreto per attuarli. Questa la decisione: la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Magistrati e ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 6004 del 2025, che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, per gli anni 2018-2020.
Il dispositivo
I giudici, dunque, hanno accolto il ricorso proposto dall'Anm e hanno ordinato l'esecuzione della sentenza del 2025 che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l'adeguamento delle retribuzioni per il triennio 2018-2020. L'amministrazione, viene spiegato nel dispositivo, ha correttamente ricalcolato la percentuale degli aumenti ma non ha ancora adottato il decreto necessario a renderli effettivi. Per questo, il Consiglio di Stato ha stabilito che la premier lo emani entro il 31 gennaio. Invece, almeno per il momento, il Collegio ha ritenuto che "non sia necessaria la nomina di commissario ad acta" a "cui affidare il compito di adottare gli atti esecutivi", che si sostituirebbe di fatto alla presidente del Consiglio.
I decreti
Secondo i giudici, quindi, la premier dovrà procedere entro il 31 gennaio all'emanazione del decreto finale, necessario per eseguire il giudicato sugli adeguamenti delle retribuzioni dei magistrati. "L'esecuzione del giudicato avrebbe richiesto non solo di riformulare i conteggi necessari per l'esatto calcolo dell'adeguamento triennale, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza, ma anche di concludere il procedimento, con l'emanazione del Dpcm con cui per legge (art. 24, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448) sono fissati gli adeguamenti del personale di magistratura ed equiparato, sulla base delle rilevazioni dell'Istat relative agli incrementi retributivi registrati nel pubblico impiego nel periodo di riferimento. Pacificamente ciò non è avvenuto, per cui va ordinata l'ottemperanza del giudicato, con l'emanazione del provvedimento conclusivo, nella prescritta forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine del 31 gennaio 2027", si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso proposto dall'Anm.
Gli arretrati
La percentuale degli arretrati per il triennio in questione è stata calcolata al 6,22%. Secondo alcune stime circolate nelle ultime settimane negli ambienti delle toghe, la cifra ammonterebbe a circa 50 milioni complessivi, con una media di poco più di 5mila euro in media a testa.
La posizione di Meloni
Dopo la decisione del Consiglio di Stato, Meloni ha mandato un messaggio al presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango in cui ha spiegato di prendere atto della nuova sentenza del Consiglio di Stato: secondo quanto trapela da Palazzo Chigi, è una decisione che il governo rispetta, ma che non modifica la posizione della presidente del Consiglio.
Le cifre secondo fonti di Palazzo Chigi
Secondo le ricostruzioni, questa è la linea della premier: in una fase economica complessa, nella quale famiglie, lavoratori e imprese chiedono che ogni risorsa disponibile sia destinata a sostenere l'Italia, Meloni non ritiene di poter firmare un decreto che – continuano le fonti di Palazzo Chigi - comporterebbe l'erogazione di somme fino a circa 100mila euro a persona, tra arretrati e aumenti, a una categoria che percepisce già retribuzioni medie superiori a 137mila euro lordi annui. Qualora il Consiglio di Stato lo ritenga necessario, sottolineano ancora fonti di Palazzo Chigi, sarà nominato un commissario e ciascuno si assumerà le proprie responsabilità.
Meloni: “Non torno indietro”
Sulla questione degli stipendi dei magistrati "non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione, perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento", ha ribadito nelle scorse ore Meloni a margine del Consiglio europeo. "Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda, che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che, in una fase come questa, bisogna spendere centinaia di migliaia di euro per degli arretrati - chiedo scusa, milioni di euro per degli arretrati - di persone che già hanno degli stipendi dignitosi, diciamo così", ha sottolineato Meloni.
Il congresso dell’Anm
Meloni ha anche deciso di non partecipare al congresso dell'Anm. Alla luce del contenzioso attualmente aperto tra il governo e l'Anm, filtra da Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ritiene che non sussistano le condizioni per una sua partecipazione al congresso dell'Associazione. Non mancheranno in futuro, hanno detto ancora le fonti vicine al governo, occasioni per dialogo e confronto.
L'Anm, intanto, ha espresso "dispiacere" per la decisione di Meloni "di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli". "La magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati", ha detto Tango.
"Mi avevano invitato per avere un confronto e ho ricevuto di risposta un attacco. Ora vede è un po' difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non sia d'accordo diventa un attacco. Non essendo io ipocrita, se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco e io non voglio creare questa polemica", ha commentato Meloni.
È intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: nei prossimi giorni "sarò all'Associazione nazionale magistrati" al congresso nazionale "e ne parleremo lì", ha detto sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la fondatezza della richiesta dei magistrati relativa agli stipendi arretrati.
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