Meloni ha anche deciso di non partecipare al congresso dell'Anm. Alla luce del contenzioso attualmente aperto tra il governo e l'Anm, filtra da Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ritiene che non sussistano le condizioni per una sua partecipazione al congresso dell'Associazione. Non mancheranno in futuro, hanno detto ancora le fonti vicine al governo, occasioni per dialogo e confronto.

L'Anm, intanto, ha espresso "dispiacere" per la decisione di Meloni "di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli". "La magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati", ha detto Tango.

"Mi avevano invitato per avere un confronto e ho ricevuto di risposta un attacco. Ora vede è un po' difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non sia d'accordo diventa un attacco. Non essendo io ipocrita, se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco e io non voglio creare questa polemica", ha commentato Meloni.

È intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: nei prossimi giorni "sarò all'Associazione nazionale magistrati" al congresso nazionale "e ne parleremo lì", ha detto sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la fondatezza della richiesta dei magistrati relativa agli stipendi arretrati.

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