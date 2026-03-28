Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Si è proceduto poi anche con l'elezione formale di Tango come previsto da statuto ed è stato eletto con 31 voti e un astenuto. Prima dell'applauso che ha 'incoronato' alla guida dell'Anm Tango, era stato Cesare Parodi a indicarlo a nome del gruppo di Magistratura Indipendente: "Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D'Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. Mi è un gruppo fortemente democratico e non possiamo che fare nostra l'indicazione degli elettori, dei colleghi che a livello nazionale hanno espresso 700 preferenze per Giuseppe Tango".