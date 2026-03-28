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Giuseppe Tango eletto nuovo presidente Anm: "Recuperare dialogo con politica". Ecco chi è

Cronaca
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Quarantatre anni, giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente, succede all'ormai ex presidente Cesare Parodi, che aveva formalizzato le sue dimissioni. Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione e poi formalmente con 31 voti e un astenuto

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Si è proceduto poi anche con l'elezione formale di Tango come previsto da statuto ed è stato eletto con 31 voti e un astenuto. Prima dell'applauso che ha 'incoronato' alla guida dell'Anm Tango, era stato Cesare Parodi a indicarlo a nome del gruppo di Magistratura Indipendente: "Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D'Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. Mi è un gruppo fortemente democratico e non possiamo che fare nostra l'indicazione degli elettori, dei colleghi che a livello nazionale hanno espresso 700 preferenze per Giuseppe Tango".

Giuseppe Tango, il nuovo presidente dell'ANM - ©Ansa

Chi è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati

Giuseppe Tango, 43 anni, giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente, è stato il magistrato il più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente, e di cui, oggi, diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. 

"Recuperare dialogo con la politica"

"Da domani ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l'interlocutore politico", ha detto il nuovo presidente dell'Anm, subito dopo la sua elezione. 

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Ansa/Sky TG24

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