Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm

Cronaca
©Ansa

Da quanto si apprende, il magistrato avrebbe lasciato la guida dell'Associazione nazionale magistrati per 'motivi personali'. Alla base della sua comunicazione ci sarebbero motivi personali legati alla condizione di salute di un familiare

ascolta articolo

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm). Parodi ha comunicato al Comitato direttivo centrale pochi minuti prima delle 15 la decisione in vista della riunione già fissata per il 28 marzo. "Mi dimetto sabato per gravi ragioni famigliari", ha spiegato Parodi. Una scelta, anticipata ai componenti del Cdc, che non ha nessun collegamento con la campagna referendaria o lo spoglio del referendum sulla riforma della giustizia: "Assolutamente no", si è limitato a replicare in merito il presidente. La scelta di dire pochi minuti prima delle 15 le sue dimissioni da presidente, a quanto si apprende, sarebbe legata alla volontà di non collegare questa decisione all’esito del referendum, qualunque esso sia. Alla base della sua comunicazione ci sarebbero motivi personali legati alla condizione di salute di un familiare (REFERENDUM GIUSTIZIA, SEGUI LO SPOGLIO DEL VOTO IN DIRETTA).

Cronaca: Ultime notizie

Inseguimento nel Foggiano, due poliziotti feriti

Cronaca

Uno dei due ha riportato la frattura di una gamba. "Non ci facciamo né ci faremo intimidire...

Donna accoltellata a Milano durante una lite, polizia ferma un 49enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ieri. La vittima è ricoverata al Niguarda, la prognosi è riservata. Gli...

Maturità 2026, arriva il diploma digitale: l'annuncio del ministero

Cronaca

Dall’anno scolastico 2025/2026, il diploma di Maturità non sarà più rilasciato in formato...

Valanghe, Italia il Paese in Europa con più morti: 37 questo inverno

Cronaca

Il numero, che arriva dall'European Avalanche Warning Services, è stato aggiornato con anche il...

A Roma la camminata delle madri palestinesi e israeliane per la pace

Cronaca

Madri palestinesi e israeliane cammineranno fianco a fianco a Roma il 24 marzo unendo le loro...

Cronaca: i più letti