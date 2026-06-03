Torino, tenta di uccidere la moglie soffocandola con un cuscino

La donna è stata aggredita la notte del 31 giugno ed è riuscita a salvarsi grazie all'intervento della madre convivente. Il marito è stato portato nel carcere Lorusso e Cotugno con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia

Un uomo ha tentato di uccidere la moglie prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino.

L'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti

Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio, l'ultimo di una lunga serie. La donna si trova sotto osservazione all'ospedale di Orbassano, ma non è in pericolo di vita.