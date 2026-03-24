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Referendum Giustizia, vince No: i motivi del voto secondo l’analisi YouTrend per Sky TG24

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Ansa/Sky TG24

Al referendum costituzionale sulla giustizia ha vinto il No con oltre il 53% delle preferenze e un’affluenza definitiva al 58,93%. Dalle motivazioni che hanno guidato il voto alle questioni da affrontare fino a cosa dovrebbe fare la premier Giorgia Meloni: ecco cosa pensano gli italiani, secondo l’analisi di YouTrend per Sky TG24

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