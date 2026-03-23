Referendum, il peso del voto dei giovani sulla vittoria del No

In piazza Barberini è arrivata anche la segretaria dem Elly Schlein. “Ringrazio le giovani generazioni che hanno votato no, hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato sottratto il diritto di voto", ha detto in riferimento alla mancata concessione (per questo referendum) di permettere ai fuorisede di votare nel Comune di domicilio promettendo "che sarà una delle prime cose che faremo quando saremo al governo",