Referendum Giustizia, in piazza si festeggia la vittoria del No. FOTO

Centinaia di persone sono scese in piazza in diverse città italiane per celebrare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Slogan e cori contro la premier Giorgia Meloni. Nella capitale presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte: dopo il ritrovo in piazza Barberini, la folla si è spostata in corteo verso piazza del Popolo. Festeggiamenti anche a Milano, Torino, Napoli, Firenze, Perugia