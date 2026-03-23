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Festeggiamenti per la vittoria del No

Referendum Giustizia, da Roma a Palermo in piazza per festeggiare la vittoria del No. FOTO

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©Ansa

Centinaia di persone sono scese in piazza in diverse città italiane per celebrare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Slogan e cori contro la premier Giorgia Meloni. Nella capitale presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte: dopo il ritrovo in piazza Barberini, la folla si è spostata in corteo verso piazza del Popolo. Festeggiamenti anche a Milano, Torino, Napoli, Firenze, Perugia

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Referendum Giustizia, in piazza si festeggia la vittoria del No. FOTO

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