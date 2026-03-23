Referendum Giustizia, in piazza si festeggia la vittoria del No. FOTO

Referendum Giustizia, da Roma a Palermo in piazza per festeggiare la vittoria del No. FOTO
Centinaia di persone sono scese in piazza in diverse città italiane per celebrare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Slogan e cori contro la premier Giorgia Meloni. Nella capitale presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte: dopo il ritrovo in piazza Barberini, la folla si è spostata in corteo verso piazza del Popolo. Festeggiamenti anche a Milano, Torino, Napoli, Firenze, Perugia
- In diverse città italiane, centinaia di persone sono scese in piazza per festeggiare la vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia. A Roma il punto di ritrovo è stata piazza Barberini, poi la fola si è spostata in corteo verso piazza del Popolo.
- A Roma sono scesi in strada a festeggiare anche i leader del campo largo Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.
- Anche a Milano diverse persone sono scese in strada per festeggiare la vittoria del No. "Una vittoria storica, un voto per cacciare un governo fascista, che sostiene un nazismo di ritorno. Il primo no di tanti", è il messaggio lanciato dal presidio organizzato da Potere al Popolo e il Comitato No Sociale in piazzale Loreto.
- Al presidio di Milano sventolavano anche bandiere della Palestina e di Cuba, insieme a Cambiare Rotta e le sigle Cub e Usb. Esposto uno striscione contro l'esecutivo, definito "il governo della guerra ai salari e ai diritti, della torsione autoritaria e della complicità Usa-Israele", mentre è stata scandita più volte la richiesta di dimissioni per il governo Meloni. Sono arrivate critiche anche al centrosinistra, definito "debole e rinunciatario".
- Dal tardo pomeriggio sono iniziati i festeggiamenti anche a Napoli.
- Con un rapido passaparola sui social, i sostenitori del No al referendum si sono dati appuntamento anche a Palermo, in piazza Politeama, per festeggiare il risultato.
- Centinaia di persone hanno manifestato a Palermo con le bandiere del PD, della Cgil, dell'Anpi e del M5S. "Sono anni che ci battiamo in difesa della Costituzione. Dobbiamo andare avanti così", ha detto Claudio Riolo, presidente del comitato per il No al referendum.
- "Viva l'Italia che resiste": con questo slogan che accompagna la Costituzione italiana, il Comitato società civile per il No al referendum costituzionale ha dato appuntamento in piazza Barberini a Roma per festeggiare l'esito della consultazione. Centinaia le persone che hanno accolto l'invito e sono scese in strada.
- Anche a Torino, nel tardo pomeriggio, è iniziata una manifestazione indetta da Potere al popolo e dal Partito della Rifondazione comunista. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Castello.
- Anche a Torino, come nelle altre piazze, sono state chieste le dimissioni della premier Giorgia Meloni.