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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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Ad aprire i giornali di oggi, sabato 13 giugno, è la notizia di un’intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Spazio anche al debutto da record di SpaceX a Wall Street e alla morte del maestro della Pop Art David Hockney. Poi la cronaca italiana: il caso Garlasco, con Alberto Stasi che presto potrebbe uscire dal carcere, e l’incidente in monopattino a Milano in cui ha perso la vita un 18enne. Per lo sport, dominano i Mondiali e il Calciomercato

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