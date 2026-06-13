Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
Ad aprire i giornali di oggi, sabato 13 giugno, è la notizia di un’intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Spazio anche al debutto da record di SpaceX a Wall Street e alla morte del maestro della Pop Art David Hockney. Poi la cronaca italiana: il caso Garlasco, con Alberto Stasi che presto potrebbe uscire dal carcere, e l’incidente in monopattino a Milano in cui ha perso la vita un 18enne. Per lo sport, dominano i Mondiali e il Calciomercato
- “L’Iran: mai così vicini a un’intesa”, è il titolo d’apertura. Di lato: “SpaceX, record a Wall Street. Musk è il primo ‘trilionario’”. Nella foto centrale: “Eros, morire a 18 anni in monopattino nella notte”. Ancora: “Dopo dieci anni e mezzo Stasi verso la libertà: ha chiesto i servizi sociali”.
- Titolo d’apertura sulla situazione in Medio Oriente: “Iran, la firma si avvicina”. Al centro: “Lega, assalto al Viminale per Salvini ma Zaia diserta il consiglio federale”. Di lato: “Stasi fuori dal carcere, i Poggi: la condanna resta”. In basso: “Con Hockney se ne va il genio della pop art”.
- “Usa-Iran, accordo a un passo”, è il titolo d’apertura. Di lato: “La legge elettorale e la fretta di Meloni. Giorgia scommette solo su sé stessa”. Nella foto centrale: “Tutti i colori di Hockney”.
- “Intesa Usa-Iran al rush finale: ‘Firma domani’”, è il titolo d’apertura. Spazio in alto anche al caso Garlasco: “Stasi verso la libertà”. Ancora: “Aereo del Papa in panne, re Felipe gli presta il suo”. Sotto: “SpaceX, Ipo da record al Nasdaq: vola del 19% e vale 2mila miliardi”.
- Titolo centrale: “Un due tre Lautaro. Dai trofei con l’Inter alla coppa dei sogni”. In alto: “Milan fai presto. I rossoneri ancora senza guida tecnica”. Accanto: “Carnevali chiama Spalletti. Una Juve più italiana. Ndour e Chiesa nel mirino”.
- Prima pagina dedicata ad Ancelotti: “Carlo, sei tutti noi. Orgoglio d’Italia. A mezzanotte gioca il Brasile: Vinicius con Raphinha e Cunha”. In alto: “Carnevali cambia la Juve. Primo messaggio ai tifosi: ‘Torniamo a vincere’”.
- “Più italiana, più forte, più Juve. La missione che Elkann ha affidato a Carnevali”, è il titolo d’apertura. in alto: “Toro, 210 milioni e si può fare”.
- Apertura dedicata al Medio Oriente: “La pace di Trump. C’è l’accordo con l’Iran (pasdaran permettendo)”. Sotto: “Meno tasse al ceto medio, il governo trova i soldi”. Accanto: “Garlasco, Stasi torna libero: in prova ai servizi sociali”. Sotto: “Primo fuggi fuggi da Vannacci”.
- “Piazza Affari record su intesa Usa-Iran. SpaceX, debutto stellare a Wall Street”, è il titolo d’apertura. sotto: “Btp Italia Sì, tasso fisso minimo all’1,6%. Emissione da lunedì”. Accanto: “Stellantis, Renault e Volkswagen ai parlamentari Ue: difendeteci”.
- Foto centrale dedicata alla situazione internazionale: “Trump canta vittoria, ma sta peggio di prima”. In alto: “Nuovi guai su Salvini: Verdini a giudizio. Ministri in allarme”. Di lato: “Sanità: medicina territoriale addio, riforma affossata”.
- Il titolo d’apertura: “I soldatini rossi di Vannacci. La sinistra si arruola”. Sotto: “Pace in Iran, i mediatori giurano: è fatta”. In basso: “Stasi verso la liberazione (Ma Sempio non c’entra)”.
- Il titolo d’apertura: “Trump e l’Iran, l’ultimo show. ‘Ma questa volta l’accordo c’è’”. Sotto: “L’opa sull’Interno. Così Salvini alleva i suoi giovani”. Di lato: “Per la destra Vannacci è una risorsa”.
- “Accordo fatto, anzi vicino. Ancora mezze conferme e mezze smentite sull’intesa tra Usa e Iran”, è l’apertura sul Medio Oriente. Sotto: “Leone XIV ai trafficanti: ‘Fermatevi e convertitevi’”. Nella foto: “La guerra in Rd Congo lascia spazio a Ebola”.
- “Marcetta su Roma”, è il titolo d’apertura con foto di Vannacci. Ancora: “Al via l’assemblea costituente di Futuro Nazionale nella Capitale. Ma Fdi, Fi e Lega si compattano: Vannacci fuori dalla coalizione”. In basso: “Il genocidio che diventa evento sociale”.
- Titolo in alto: “Loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e sinistra sull’immigrazione”. Sotto, intervista a Gianni Alemanno: “Vannacci è l’alternativa a Meloni”.
- “Hormuz, uranio e soldi. La tregua tra Iran e Usa”, è l’apertura. Nella foto centrale: “Stasi verso l’uscita dal carcere. Primo sì ai servizi sociali”. Di lato: “La prima volta di Meloni-Macron, l’asse Italia-Francia batte un colpo”.
- “Partita Persia”, è il titolo d’apertura. Ancora: “C’è l’accordo con l’Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione è fake news, Ue e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto con Teheran che nell’ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza. Tre mesi di guerra per perdere tutti. Lui lo chiama vincere”. Sotto: “Centrosinistra, è l’ora del programma”.