Mondiali calcio 2026, Usa all'esordio battono il Paraguay 4-1. LIVE

È finita l'attesa per l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali, in campo a Los Angeles contro il Paraguay. Intanto il presidente della Fifa Gianni Infantino punge l'Italia: 'Con 64 squadre forse si qualificherebbe'. La battuta del sparge sale sulla ferita delle tre mancate qualificazioni consecutive alla fase finale dei Mondiali. Ira della Figc. Il Canada nega l'ingresso al giocatore del Ghana Thomas Partey, accusato di violenza sessuale in Uk. Pari tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri
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È finita l'attesa per l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali, in campo a Los Angeles contro il Paraguay (TUTTO IL CALENDARIO). Intanto il presidente della Fifa Gianni Infantino punge l'Italia: 'Con 64 squadre forse si qualificherebbe'. La battuta del sparge sale sulla ferita delle tre mancate qualificazioni consecutive alla fase finale dei Mondiali. Ira della Figc: 'Uscita infelice e caduta di stile, il calcio insegna rispetto'. Il Canada intanto l'ingresso al giocatore del Ghana Thomas Partey, accusato di violenza sessuale in Gran Bretagna. Pari tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri (LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).
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Mondiali, Trump assente, nessun incidente diplomatico tra Rubio e Newsom
Donald Trump ha disertato il debutto della nazionale statunitense contro il Paraguay. In sua vece, ha inviato al SoFi Stadium di Inglewood una delegazione guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, apparso solo in un paio di occasioni sui maxischermi e sui banner luminosi che corrono come anelli attorno alla gigantesca arena a sud di Los Angeles. Rubio era seduto accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, che aveva alla sua destra il presidente del Paraguay Santiago Peña. La regia ha cautamente evitato di mostrare nella stessa inquadratura il segretario di Stato e il governatore democratico della California Gavin Newsom, considerato da molti uno dei possibili avversari di Rubio per la corsa alla Casa Bianca nel 2028. Facevano parte della delegazione che ha viaggiato da Washington alla città californiana anche il ministro dei Trasporti Sean Duffy e il senatore Markwayne Mullin, tra gli alleati più fedeli del Tycoon. L'assenza di Trump rappresenta una scelta in controtendenza rispetto agli altri ospiti di questa Coppa del Mondo: la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha assistito alla partita inaugurale del Messico giovedì, mentre il primo ministro canadese Mark Carney era allo stadio a Toronto per l'esordio del Canada. Curiosamente, l'ex premier Justin Trudeau ha scelto di seguire gli Stati Uniti a Los Angeles. Il 54 era seduto vicino alla compagna Katy Perry, protagonista della cerimonia d'apertura e poi salita in tribuna.
Mondiali: rubati palloni e scarpe alla nazionale inglese in Usa
Palloni, scarpe da calcio e altro materiale per l'allenamento della nazionale inglese e' stato rubato nel corso del trasferimento della squadra al centro di allenamento di Kansas City dalla Florida. Secondo la BBC i veicoli che trasportavano il materiale al centro sportivo di Swope sono stati forzati. La Football Association ha confermato alla Press Association britannica che si e' verificato un incidente, ma non ha potuto fornire ulteriori informazioni in quanto la questione e' ora di competenza della polizia. Il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri, ha dichiarato al Daily Mail: "Stiamo indagando su un possibile furto di materiale da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, con alcuni oggetti mancanti. Le indagini sono in corso". La BBC ha riferito che, a quanto pare, sono stati effettuati due arresti in relazione all'episodio. L'Inghilterra di Thomas Tuchel dovrebbe allenarsi per la prima volta allo Swope Soccer Village alle 17:00 (22:00 GMT) di sabato, dopo il trasferimento dal centro di allenamento pre-torneo in Florida.
Mondiali: gli Usa all'esordio battono il Paraguay 4-1
Buona la prima per gli Stati Uniti chein esordio del Mondiale 2026 hanno battuto in casa, a Los Angeles, il Paraguay per 4-1. Dopo un'autorete del Paraguay ad avvio di partita è stato l'attaccante statunitense Folarin Balogun, che gioca in Francia, a segnare una doppietta. La rete del Paraguay è arrivata al 71esimo con Mauri'cio Magalhaes Prado. In fine all'ultimo minuto del recupero Giovanni Reyna ha realizzato il quarto gol per la gioia dei tifosi Usa del Los Angeles Stadium.