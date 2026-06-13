Mondiali calcio 2026, Usa all'esordio battono il Paraguay 4-1. LIVE

Donald Trump ha disertato il debutto della nazionale statunitense contro il Paraguay. In sua vece, ha inviato al SoFi Stadium di Inglewood una delegazione guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, apparso solo in un paio di occasioni sui maxischermi e sui banner luminosi che corrono come anelli attorno alla gigantesca arena a sud di Los Angeles. Rubio era seduto accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, che aveva alla sua destra il presidente del Paraguay Santiago Peña. La regia ha cautamente evitato di mostrare nella stessa inquadratura il segretario di Stato e il governatore democratico della California Gavin Newsom, considerato da molti uno dei possibili avversari di Rubio per la corsa alla Casa Bianca nel 2028. Facevano parte della delegazione che ha viaggiato da Washington alla città californiana anche il ministro dei Trasporti Sean Duffy e il senatore Markwayne Mullin, tra gli alleati più fedeli del Tycoon. L'assenza di Trump rappresenta una scelta in controtendenza rispetto agli altri ospiti di questa Coppa del Mondo: la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha assistito alla partita inaugurale del Messico giovedì, mentre il primo ministro canadese Mark Carney era allo stadio a Toronto per l'esordio del Canada. Curiosamente, l'ex premier Justin Trudeau ha scelto di seguire gli Stati Uniti a Los Angeles. Il 54 era seduto vicino alla compagna Katy Perry, protagonista della cerimonia d'apertura e poi salita in tribuna.