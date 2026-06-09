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È davvero il Mondiale più politico di sempre?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il torneo che prenderà il via negli Stati Uniti, in Canada e in Messico si presenta come uno degli eventi sportivi più complessi della storia recente. Alle tradizionali aspettative calcistiche si affiancano tensioni diplomatiche, guerre in corso e difficoltà legate alle politiche migratorie statunitensi. Sullo sfondo si muovono anche gli equilibri interni del calcio mondiale. Un contesto che rende il torneo molto più di una semplice competizione sportiva

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