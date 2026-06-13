Esordio vincente per gli Stati Uniti ai Mondiali: la nazionale americana nella notte ha battuto 4-1 il Paraguay al SoFi Stadium di Los Angeles, indirizzando la partita già nel primo tempo. A decidere la gara sono state le reti di Damián Bobadilla, la doppietta di Folarin Balogun e il gol nel recupero di Giovanni Reyna. Per il Paraguay, nella ripresa, Mauricio ha segnato l’unica rete della sua squadra ( MONDIALI: LE NOTIZIE IN DIRETTA).

Trump assente allo stadio, la delegazione Usa guidata da Rubio



Donald Trump non ha assistito alla gara inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay. Al suo posto, al SoFi Stadium di Inglewood, era presente una delegazione guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, apparso soltanto in alcune occasioni sui maxischermi dell'impianto. Rubio era seduto accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, che aveva alla sua destra il presidente del Paraguay Santiago Peña. La regia televisiva ha evitato di mostrare nella stessa inquadratura Rubio e il governatore democratico della California Gavin Newsom, considerato da molti un possibile rivale nella corsa alla Casa Bianca del 2028. Facevano parte della delegazione che ha viaggiato da Washington alla città californiana anche il ministro dei Trasporti Sean Duffy e il senatore Markwayne Mullin, tra gli alleati più fedeli del Tycoon. L'assenza di Trump rappresenta una scelta in controtendenza rispetto agli altri ospiti di questa Coppa del Mondo: la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha assistito alla partita inaugurale del Messico giovedì, mentre il primo ministro canadese Mark Carney era allo stadio a Toronto per l'esordio del Canada. Tra gli spettatori presenti a Los Angeles anche l'ex premier Justin Trudeau, che ha seguito l’incontro seduto vicino alla compagna Katy Perry, protagonista della cerimonia di apertura prima di raggiungere la tribuna.



Le partite in programma oggi



Questa sera si gioca Qatar-Svizzera, valida per il gruppo B, alle 21:00 al Levi’s Stadium di Santa Clara. Nella notte italiana sono poi in programma le altre due partite: Brasile-Marocco, per il gruppo C, a mezzanotte al MetLife Stadium di East Rutherford, e Haiti-Scozia, sempre per il gruppo C, alle 03:00 al Gillette Stadium di Foxborough.