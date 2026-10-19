Una rilevazione di Consumerismo, condotta in sette regioni, ha registrato banchi vuoti o semivuoti di frutta e verdura fresche, carne, salumi, latticini e pesce in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Lazio. Fra le situazioni più complesse quella dei market tra Caserta e Napoli. Al Nord per ora non mancano i rifornimenti, ma sale il costo della merce