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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Prezzi carburanti, la protesta dei tir svuota gli scaffali dei supermercati. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Una rilevazione di Consumerismo, condotta in sette regioni, ha registrato banchi vuoti o semivuoti di frutta e verdura fresche, carne, salumi, latticini e pesce in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Lazio. Fra le situazioni più complesse quella dei market tra Caserta e Napoli. Al Nord per ora non mancano i rifornimenti, ma sale il costo della merce

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