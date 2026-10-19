Nella giornata di domenica erano stati segnalati presidi in 15 zone, senza blocchi completi della circolazione nei punti interessati. Tra i luoghi in cui prosegue la mobilitazione figurano la statale 534, nei pressi dello svincolo autostradale Firmo-Sibari, e la statale 106, nella zona del Sybaris Motel, nel territorio di Cassano. Altri presidi sono attivi nel comprensorio del Pollino, nella Sibaritide e nell'Alto Jonio cosentino.

Nella mattinata di lunedì è stato invece rimosso il blocco che da domenica interessava lo svincolo dell'autostrada A2 a Falerna, nel Lametino, in provincia di Catanzaro. Gli autotrasportatori e gli agricoltori che avevano ostruito le rampe in entrata e in uscita hanno spostato i mezzi pesanti, consentendo il ripristino della normale circolazione. Nelle vicinanze dello svincolo resta comunque attivo il presidio dei manifestanti, che continuano a contestare il caro carburanti e l'aumento dei costi di gestione delle aziende, a cui si sono aggiunti anche gli studenti che lamentano il caro affitti e la scarsità dei servizi di trasporto.