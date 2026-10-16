Proteste per il caro carburanti, sciopero dei tir nel Sud Italia

Tra l'altro la crisi logistica, che sta interessando la rete di distribuzione, anche per lo sciopero della raffineria di Taranto, ha innescato un'emergenza carburanti in diverse aree del Paese, come in Puglia e Calabria. Nel foggiano quasi tutti i distributori sono a secco, a Cosenza la stragrande maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel, gettando nel caos la mobilità urbana. Il problema si sta estendendo anche ad altre province e città, come Catanzaro, dove la maggior parte delle pompe ha finito le scorte. "Il governo Meloni intervenga subito sull'emergenza carburanti, ormai estesa a tutto il Sud", è stato il sollecito del Pd Calabria. Mentre il presidente di Confindustria Puglia, Nicola Delle Donne, ha segnalato che "molte imprese rischiano di fermarsi per la mancanza di carburante: dai trasporti alle infrastrutture e alle costruzioni".