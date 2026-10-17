Protesta tir contro il caro carburanti al Sud, continuano i presidi

E oggi del caso ha parlato anche il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi: “Il governo è intervenuto per contenere l'impatto dei rincari. Sappiamo che gli autotrasportatori, soprattutto al Sud, stanno affrontando una fase complessa, aggravata dagli squilibri dei flussi logistici. È una situazione che richiede attenzione e risposte concrete". Rixi ha aggiunto che “il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può diventare il diritto di bloccare l'economia e scaricare i disagi su cittadini e imprese. Fermare le merci significa colpire l'intera filiera produttiva, comprese quelle aziende che oggi chiedono aiuto. Come ha ribadito il ministro Salvini, il confronto deve restare aperto, nel rispetto della legge. Ascoltare le ragioni di chi protesta è doveroso, garantire la libertà di circolazione e la legalità è altrettanto indispensabile".

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