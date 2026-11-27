Previsioni meteo, freddo in arrivo: che tempo potrebbe fare per il Ponte dell'Immacolata?Cronaca
Introduzione
Dopo la perturbazione in transito ancora per la giornata di oggi soprattutto sul Centro Italia, l'ultimo fine settimana di novembre avrà i tratti di clima più invernale. Secondo le previsioni de iLMeteo.it l'ingresso di un nuovo impulso di aria fredda farà scendere sensibilmente la colonnina di mercurio in gran parte della Penisola. Che meteo aspettarsi a dicembre in vista delle partenze per il Ponte dell'Immacolata?
Quello che devi sapere
Allerta gialla in 7 regioni
Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di sette regioni: Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Maggiori schiarite invece al Nordovest, sul Triveneto, sul versante tirrenico centrale e in Sardegna.
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Le previsioni per sabato 28 novembre
Secondo gli esperti, sabato 28 novembre una nuova perturbazione in arrivo dall'Europa nord-orientale porterà piogge, vento e una netta discesa delle temperature fin sotto la media stagionale. Con il freddo in aumento, le nevicate potrebbero interessare i rilievi sopra i 1.300 metri, a partire dall'Appennino tra Abruzzo e Molise. Puglia, alta Calabria e Sicilia settentrionale sono le zone più esposte a instabilità mentre al Centro-Nord prevale un clima asciutto pur con abbassamento termico.
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Le previsioni per domenica 29
Domenica 29 novembre prosegue il maltempo al Sud con cieli nuvolosi e piogge sparse per l'intera giornata. Le prime schiarite toccheranno la Sardegna anche se non sono esclusi piovaschi sulla costa occidentale. In serata rovesci tra Sicilia e regioni ioniche.
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Temperature in discesa da Nord a Sud
Al Nord nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne potrebbero verificarsi banchi di nebbia lungo la Val Padana che causeranno visibilità ridotta mentre altrove il sereno dominerà l'intera giornata. Al Centro il cielo si presenterà più nuvoloso con precipitazioni sparse sul versante adriatico e neve in Appennino sui 1.100-1.400 metri. Da nord a sud prosegue ovunque la diminuzione delle temperature sia sulle minime sulle massime.
Clima asciutto al Centro-Nord
All'inizio della prossima settimana, lunedì 30 novembre, l'affermazione di un'area di alta pressione sull'Europa centro-orientare contribuirà a determinare condizioni stabili soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna.
Nuova instabilità al Centro-Sud
Per quanto riguarda la previsioni di inizio dicembre, il mese inizierà con nuovi episodi di instabilità nelle regioni meridionali prima di un possibile ritorno all'alta pressione. Il clima secco allontana la probabilità di nevicate nonostante l'abbassamento termico.
Verso il Ponte dell’Immacolata
La situazione potrebbe mutare ancora nella settimana che accompagna il Ponte dell’Immacolata, dal 7 dicembre in poi, quando lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Atlantico lascerà la Penisola più esposta a nuove perturbazioni.
Temperature nella media del periodo ma possibili cali bruschi
Il possibile ritorno di piogge diffuse è però accompagnato da valori in linea con le media del periodo. Stando agli scenari attuali, il freddo intenso rimarrebbe limitato all'Europa orientale. Possibili "incursioni" di correnti polari potrebbero fare il loro ingresso nel corso della prima decade di dicembre favorite da un contesto di maggiore instabilità atmosferica.
L'indebolimento del vortice polare
Secondo Adam Scaife, esperto di previsioni a lungo termine del Met Office britannico, l'andamento dell'inverno 2026-27 in Europa sarà influenzato da un indebolimento del vortice polare in modo insolito e con un anticipo rispetto ai periodi in cui questo fenomeno si verifica più frequentemente.
Le possibili cause
L'indebolimento del vortice polare si sta infatti sviluppando già a novembre, prima del previsto, sotto la spinta di riscaldamento delle acque artiche e l'influenza di El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque nel Pacifico equatoriale.
Verso un inverno più rigido?
Con il rapido depotenziamento delle correnti occidentali che portano aria mite e umida dall'Oceano Atlantico verso il Vecchio Continente, avanzano di contro i flussi provenienti da est o nord-est, capaci di trasportare masse d'aria fredda verso alcune regioni europee. Una condizione di partenza che tuttavia non va letta come un automatico abbassamento delle temperature. Sulla distribuzione del freddo molto dipenderà dall'evoluzione dei sistemi di alta e bassa pressione e dalla posizione delle correnti atmosferiche.
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