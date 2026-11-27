Secondo gli esperti, sabato 28 novembre una nuova perturbazione in arrivo dall'Europa nord-orientale porterà piogge, vento e una netta discesa delle temperature fin sotto la media stagionale. Con il freddo in aumento, le nevicate potrebbero interessare i rilievi sopra i 1.300 metri, a partire dall'Appennino tra Abruzzo e Molise. Puglia, alta Calabria e Sicilia settentrionale sono le zone più esposte a instabilità mentre al Centro-Nord prevale un clima asciutto pur con abbassamento termico.

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