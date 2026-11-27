Introduzione
A rischio i collegamenti aerei di Ryanair con il nord della Sardegna nei primi mesi del 2027. La compagnia low cost irlandese starebbe valutando la cancellazione di tutti i voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Olbia e Alghero per febbraio e marzo, mentre una riduzione dell'offerta potrebbe interessare anche Cagliari. All'origine della possibile decisione c'è la mancata eliminazione dell'addizionale municipale sui diritti d'imbarco, che la Regione si era pubblicamente impegnata a cancellare a partire da novembre. Secondo il vettore, le scelte dell'amministrazione regionale avrebbero ripercussioni negative sui collegamenti, sui flussi turistici e sull'occupazione dell'Isola.
Quello che devi sapere
Il nodo dell'addizionale municipale
Stando a quanto riferito dalla compagnia, i vettori avevano predisposto un potenziamento dell'offerta per la stagione invernale facendo affidamento sulla soppressione del tributo. La Giunta regionale, tuttavia, non avrebbe richiesto per tempo le autorizzazioni necessarie al governo italiano. Una circostanza che, secondo Ryanair, comprometterebbe la programmazione dei collegamenti e rappresenterebbe l'ennesima criticità nella gestione del comparto aereo da parte delle istituzioni sarde. In base alle informazioni in possesso della società, l'abolizione dell'imposta non dovrebbe concretizzarsi durante l'attuale stagione invernale.
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Confermati i voli di Natale e gennaio
Non sono previste modifiche per quanti intendono raggiungere o lasciare la Sardegna durante le festività di fine anno e nelle settimane immediatamente successive. Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, ha garantito nel corso di una videoconferenza il mantenimento dell'intera programmazione natalizia, confermando poi che anche l'operativo di gennaio 2027 resterà invariato. Il manager ha però definito altamente probabile un consistente ridimensionamento delle attività a febbraio e marzo negli scali di Alghero e Olbia, prospettando anche una diminuzione delle frequenze dei collegamenti su Cagliari.
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Le risorse per la continuità territoriale
Nel mirino della società irlandese è finito anche il sistema della continuità territoriale. Ryanair contesta la destinazione di quasi 300 milioni di euro nell'arco di un triennio al finanziamento di sole sei tratte. Nonostante l'entità delle risorse pubbliche stanziate, sottolinea il vettore, gli abitanti dell'isola continuerebbero a correre il pericolo di rimanere privi di collegamenti fondamentali con il resto d'Italia. Secondo McGuinness, l'attuale situazione sarebbe indicativa di problemi strutturali nella politica regionale dei trasporti, che avrebbe reso la Sardegna eccessivamente dipendente da pochi operatori e da un numero circoscritto di rotte sovvenzionate.
L'attacco ai bandi regionali
A essere oggetto di contestazione sono inoltre le procedure avviate dalla Regione per incentivare l'apertura di nuovi collegamenti. McGuinness ritiene contraddittorio finanziare ulteriori destinazioni con il denaro dei contribuenti, mantenendo contemporaneamente un'imposta a carico dei passeggeri in partenza. Il dirigente ha pubblicamente escluso qualsiasi futura partecipazione di Ryanair ai bandi per la continuità territoriale, ricordando come la società sia presente in 40 Paesi, sostenendo di non aver riscontrato altrove un impiego analogo di risorse pubbliche e definendo il modello sardo un esempio di "economia nordcoreana".
"La continuità territoriale non ha mai funzionato da nessuna parte ed è per questo che non la si vede applicata in giro per l'Europa: non funziona - ha detto McGuinness all'Ansa - Ciò che funziona è essere competitivi, ridurre i costi di accesso per tutte le compagnie aeree, non solo per Ryanair". In particolare. sulla situazione della Sardegna McGuinness dice di essere consapevole "che ci sono moltissimi voli in estate, ma che c'è un problema durante l'inverno perché non ci sono voli. E la questione è che i costi sono troppo alti. La continuità territoriale non risolve quel problema".
La strategia dopo la pandemia
Il direttore commerciale ha evidenziato come, a distanza di anni dall'emergenza sanitaria, alcuni mercati non abbiano ancora recuperato i livelli di offerta precedenti al Covid, mentre altri stiano registrando una rapida espansione. Secondo McGuinness, a beneficiare maggiormente della ripresa del traffico aereo sarebbero i territori che hanno adottato misure per contenere le spese a carico dei vettori. Considerata la limitata disponibilità di capacità aerea, Ryanair privilegia infatti gli scali e i Paesi disposti a collaborare per ridurre i costi di accesso.
Il peso dei costi sulle tariffe
Un ulteriore elemento riguarda la sostenibilità economica dei collegamenti durante la bassa stagione. Come spiegato dallo stesso McGuinness, la tariffa media di un volo Ryanair in inverno si attesta sui 30 euro, una cifra dalla quale devono essere sottratti gli oneri aeroportuali e le imposte. A incidere sui bilanci delle compagnie sarebbe inoltre l'elevato prezzo del carburante, indicato dal dirigente tra le cause dei fallimenti e delle operazioni di consolidamento nel settore europeo. In questo scenario, la Sardegna risulterebbe poco competitiva rispetto ad altre destinazioni, soprattutto nei mesi invernali, quando l'offerta di collegamenti si riduce sensibilmente rispetto all'estate.
La soluzione proposta da Ryanair
Per migliorare i collegamenti tra la Sardegna e il resto della Penisola, il vettore ritiene necessario superare una strategia fondata prevalentemente su sovvenzioni pubbliche e nuovi bandi. L'alternativa proposta consiste nell'abbattimento degli oneri aeroportuali per tutte le compagnie aeree, una misura che, secondo McGuinness, potrebbe richiamare nuovi operatori, ampliare la concorrenza e incrementare la disponibilità di voli a prezzi contenuti durante tutti i mesi dell'anno nei tre aeroporti dell'isola, limitando così la dipendenza dalle tratte finanziate con risorse pubbliche.
Il piano di investimenti e l'appello a Todde
Ryanair ha già sottoposto all'amministrazione regionale un progetto di espansione che prevede due milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, quattro velivoli in più negli scali dell'isola, investimenti per 400 milioni di dollari e la creazione di centinaia di posti di lavoro. L'iniziativa è però subordinata alla cancellazione dell'addizionale municipale per l'intero arco dell'anno. La compagnia ha quindi sollecitato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a rispettare l'impegno assunto, prendendo come riferimento le altre amministrazioni regionali italiane che, attraverso il contenimento dei costi aeroportuali, avrebbero favorito la crescita del traffico e il potenziamento dell'offerta da parte di diversi vettori.
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