A essere oggetto di contestazione sono inoltre le procedure avviate dalla Regione per incentivare l'apertura di nuovi collegamenti. McGuinness ritiene contraddittorio finanziare ulteriori destinazioni con il denaro dei contribuenti, mantenendo contemporaneamente un'imposta a carico dei passeggeri in partenza. Il dirigente ha pubblicamente escluso qualsiasi futura partecipazione di Ryanair ai bandi per la continuità territoriale, ricordando come la società sia presente in 40 Paesi, sostenendo di non aver riscontrato altrove un impiego analogo di risorse pubbliche e definendo il modello sardo un esempio di "economia nordcoreana".

"La continuità territoriale non ha mai funzionato da nessuna parte ed è per questo che non la si vede applicata in giro per l'Europa: non funziona - ha detto McGuinness all'Ansa - Ciò che funziona è essere competitivi, ridurre i costi di accesso per tutte le compagnie aeree, non solo per Ryanair". In particolare. sulla situazione della Sardegna McGuinness dice di essere consapevole "che ci sono moltissimi voli in estate, ma che c'è un problema durante l'inverno perché non ci sono voli. E la questione è che i costi sono troppo alti. La continuità territoriale non risolve quel problema".