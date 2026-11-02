Il quadro resta comunque condizionato dall'evoluzione dei conflitti internazionali, dalle oscillazioni dei prezzi energetici e dai possibili disagi del traffico aereo europeo. Ryanair non ha quindi comunicato una previsione puntuale dell'utile netto per l'intero esercizio. L'amministratore delegato ha spiegato che è ancora presto per formulare una stima attendibile, considerata la scarsa visibilità sulle prenotazioni del quarto trimestre. A pesare saranno inoltre le tensioni in Medio Oriente e in Ucraina, gli eventuali shock macroeconomici e i problemi organizzativi degli aeroporti e del controllo del traffico aereo, compresi gli scioperi. Tutti fattori che potrebbero incidere sia sulle spese della compagnia sia sull'evoluzione delle tariffe nei prossimi mesi.

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