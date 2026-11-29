Il giovane atleta ha militato nella Runners Capoterra prima di approdare alla Società Ginnastica Amsicora e militare, nel 2026, nelle fila della Tespiense Quartu. Cordoglio è stato espresso da tutte e tre le società sportive, oltre che dalla Fidal
Lutto nel modo dello sport, quello sardo in particolar modo: è morto improvvisamente Pietro Ceccatelli, velocista di 21 anni, promessa dell'atletica del sud Sardegna, che ha militato nella Runners Capoterra prima di approdare alla Società Ginnastica Amsicora e militare, nel 2026, nelle fila della Tespiense Quartu. Cordoglio è stato espresso da tutte e tre le società sportive.
Il cordoglio social
"Il 28 febbraio del 2022 condividevamo un post su di te, orgogliosi di averti avuto con noi nei tuoi primi passi con l'atletica", si legge in un post su Facebook pubblicato dalla società di Capoterra. "Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori. Gli amici, la squadra, i tuoi compagni di allenamento e tutta la famiglia della SG Amsicora si stringono in un grande abbraccio a Eva, Oscar, Antonella, Mariano e a tutti i tuoi cari, con tutto l'affetto e la vicinanza possibile in questo momento così doloroso. Ti vogliamo bene", aggiunge l'Amsicora. "Ciao Pie. Resterai sempre con noi", aggiunge l'Atletica Tespiense Quartu.
Il messaggio della Fidal
Anche la Fidal, la Federazione Italiana di atletica leggera si è unita al cordoglio per la morte di Ceccatelli. Il giovane sprinter, cagliaritano di Capoterra, "aveva iniziato con l’attività agonistica nella società locale prima di passare all’Amsicora con cui ha gareggiato per cinque stagioni", è stato ricordato. Era anche riuscito a raggiungere "la finale tricolore da allievo, nel 2022 alla rassegna under 18 indoor di Ancona, dove si era piazzato al sesto posto sui 60 metri", si legge in una nota. "Da quest’anno indossava la maglia della Tespiense Quartu e si era migliorato realizzando il personale di 6.89 nello scorso febbraio. Alla sua famiglia vanno le condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica", conclude il messaggio.