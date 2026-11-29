Il giovane atleta ha militato nella Runners Capoterra prima di approdare alla Società Ginnastica Amsicora e militare, nel 2026, nelle fila della Tespiense Quartu. Cordoglio è stato espresso da tutte e tre le società sportive, oltre che dalla Fidal

Lutto nel modo dello sport, quello sardo in particolar modo: è morto improvvisamente Pietro Ceccatelli, velocista di 21 anni, promessa dell'atletica del sud Sardegna, che ha militato nella Runners Capoterra prima di approdare alla Società Ginnastica Amsicora e militare, nel 2026, nelle fila della Tespiense Quartu. Cordoglio è stato espresso da tutte e tre le società sportive.

Il cordoglio social

"Il 28 febbraio del 2022 condividevamo un post su di te, orgogliosi di averti avuto con noi nei tuoi primi passi con l'atletica", si legge in un post su Facebook pubblicato dalla società di Capoterra. "Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori. Gli amici, la squadra, i tuoi compagni di allenamento e tutta la famiglia della SG Amsicora si stringono in un grande abbraccio a Eva, Oscar, Antonella, Mariano e a tutti i tuoi cari, con tutto l'affetto e la vicinanza possibile in questo momento così doloroso. Ti vogliamo bene", aggiunge l'Amsicora. "Ciao Pie. Resterai sempre con noi", aggiunge l'Atletica Tespiense Quartu.