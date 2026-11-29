Una donna di circa 30 anni è stata ferita con un'arma da taglio oggi ad Alessandria. Sul caso indagano i carabinieri. La donna è giunta in mattinata al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, accompagnata da alcune persone che la conoscono, con diverse ferite da taglio. All'arrivo è stata classificata in codice rosso, ma secondo quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Resta comunque in osservazione. Stando alle prime informazioni, l'aggressione è avvenuta nell'abitazione della donna, in via Righi, al culmine di una lite scaturita pare da motivi di gelosia. I militari stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Il compagno della trentenne è stato accompagnato in caserma per essere sentito dagli investigatori. Le indagini proseguono con il massimo riserbo.