Un uomo di 62 anni è morto annegato dopo che la barca su cui si trovava si è rovesciata. Un altro partecipante, di circa 40 anni, si è tuffato per salvarlo ma senza riuscirci, ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Galliera per ipotermia. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero

Grave incidente durante una regata al largo di Genova, a Pra. Un uomo di 62 anni è morto annegato dopo che la barca su cui si trovava si è rovesciata. Un altro partecipante, di circa 40 anni, si è tuffato per salvarlo ma senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero. Il quarantenne è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Galliera per ipotermia. Sulla vicenda indaga attualmente la capitaneria.

La dinamica dell'incidente

Il 62enne stato colpito in testa da un'asta della barca a vela ed è finito in acqua. Gli è stato lanciato il salvagente ma la sagola (la corda a cui si lega) si è spezzata bloccando l'elica. A quel punto lo skipper si è buttato in acqua per soccorrerlo. La barca è andata alla deriva e i due sono stati recuperati da una barca d'appoggio. I vigili del fuoco e i militari della guardia costiera hanno recuperato il natante e lo hanno trainato fino al molo di Sestri Ponente.