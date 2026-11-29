A dominare le notizie sui giornali di oggi sono le tensioni sulla giustizia e in particolare sulla Consulta, con le opposizioni contro il presidente del Senato La Russa: "Attacca i giudici". All'estero, analisi sulla situazione politica in Israele e in Spagna, dove si vota oggi. Spazio anche allo sport, con la Serie A e l'attesa per la finale di Coppa Davis nel tennis, dove l'Italia affronta la Spagna
- Il quotidiano apre con le polemiche che continuano dopo le parole di Ingnazio La Russa sulla Consulta. Il Pd: "No a intimidazioni". Poi spazio anche alle elezioni in Spagna, dove si vota oggi: "L'asse popolari-Vox cerca di scalzare Sanchez".
- "Assalto finale alla Consulta" titola il giornale: "Il governo teme che la Corte smonti la riforma elettorale costruita per il Meloni bis". Poi di nuovo il caso De Gennaro, con la vedova che dice: "Non voleva la gogna". E un approfondimento sul ricorso dell'Emilia per i fondi per la sanità.
- Anche in questo caso, il tema della giustizia è centrale. "Nordio apre ai giudici sugli stipendi arretrati", scrive il quotidiano: "Li paghiamo a rate". Poi, Schlein: "La Russa indimidisce la Corte". Ampio spazio in prima pagina a Israele, con Netanyahu che si è reso disponibile per la prima volta a un governo sotto la guida iniziale del suo sfidante, Eisenkot. Grande foto dalla Spagna, dove oggi si vota.
- Anche in questo caso, spazio allo "scontro" sulla Consulta, anche se ci sono "prove di dialogo tra toghe e governo". Poi focus sullo sport, con "una Lazio inarrestabile".
- "Tutti contro Alcaraz" è il titolo scelto, in vista della finale, questo pomeriggio, della Coppa Davis di tennis tra Italia e Spagna. Grande spazio anche all'Inter che "morde" fa uno show a San Siro.
- "LAZIOSTER" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che sottolinea: "Gattuso non scherza: vince anche in casa del Torino (2-1)". Spazio anche al tennis con la Coppa Davis: "C'è Alcaraz tra l'Italia" e il trionfo.
- Quarta Coppa Davis consecutiva in palio oggi per il tennis italiano, e il quotidiano titola "VAMOS ITALIA!". Poi focus sulla Juve che stasera affronta il Como.
- Il Giornale invece sceglie un'apertura sul "giallo dei soldi" e sul M5s, con l'ipotesi di un nuovo partito di Beppe Grillo con il supporto di Musk che "fa esplodere i Cinque Stelle: la vecchia guardia chiede conto dei versamenti effettuati" e Conte "pensa di togliere il limite del terzo mandato per evitare transfughi". Spazio anche alla giustizia e alle elezioni in Spagna.
- Apertura sui piani a Piazza Affari, dove "una società su due punta a utili 2026 oltre le previsioni". Poi un focus sulle entrate dallo sci: dalla Coppa del mondo arriveranno 186 milioni dalle 7 gare italiane.
- Punta sulla questione condono il Fatto Quotidiano: "Condono devastante, poi si contano i morti", dice il procuratore capo di Napoli Gratteri, in un'intervista.
- "Occhio centrodestra" titola Libero, riferendosi a un sondaggio che "scuote la politica", ma "battere la sinistra si può". In risalto anche le parole di Gratteri sui soldi ai giudici: "La crisi c'è per tutti". E sul report di Vannacci: "Putin non attaccherà Kiev".
- "Il caso De Gennaro spacca le toghe", scrive il quotidiano in apertura. Poi spazio anche alle tensioni sulla Consulta e all'Ucraina con gli sviluppi del conflitto che coinvolgono la Libia.
- Nell’edizione del weekend del Foglio vengono affrontati i rapporti tra Donald Trump e il Ceo di Nvidia Jensen Huang, ma anche la telefonata tra Meloni e Zelensky sul caso dell’attacco in Libia, le elezioni in Spagna e la situazione della giustizia in Italia.
- "Parola alla Spagna" titola Avvenire, con un focus in apertura sulle elezioni di oggi nel Paese, dove gli occhi sono puntati su Vox. Grande foto a centro pagina sull'esplosione di ieri in una scuola in Afghanistan.
- Il Riformista nella versione del weekend titola “Gli anti italiani”, con le polemiche sulla morte dei due italiani in Kuwait. Spazio poi al saluto del direttore Claudio Velardi, che lascia la guida del giornale.
- Apertura sulla giustizia anche per QN: "Nordio apre ai magistrati. Consulta, gelo su La Russa". Poi spazio alla tecnologia con un approfondimento sugli umanoidi 'made in Italy': "Mezzo miliardo per produrre gli operai robot".
- "Sicurezza è indipendenza economica" è il titolo del Manifesto, che ricorda la presenza di 100mila persone in corteo a Roma per la manifestazione di Non una di meno 'rivendichiamo il futuro'. Poi grande spazio all'appuntamento elettorale in Spagna, con il titolo: "Rischio franco".