A dominare le notizie sui giornali di oggi sono le tensioni sulla giustizia e in particolare sulla Consulta, con le opposizioni contro il presidente del Senato La Russa: "Attacca i giudici". All'estero, analisi sulla situazione politica in Israele e in Spagna, dove si vota oggi. Spazio anche allo sport, con la Serie A e l'attesa per la finale di Coppa Davis nel tennis, dove l'Italia affronta la Spagna