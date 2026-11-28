Le urne saranno aperte dalle 9 del mattino e chiuderanno alle 20, con lo spoglio che inizierà subito dopo: i primi risultati ufficiali sono attesi circa un’ora dopo la fine delle operazioni di voto. Il premier uscente, in carica dal 2018, è a caccia di una riconferma che secondo i sondaggisti appare però improbabile

Si tengono domani, domenica 29 novembre, le elezioni politiche in Spagna. I seggi apriranno alle 9 di mattina e chiuderanno alle 20, con lo spoglio che inizierà subito dopo: i primi risultati ufficiali sono attesi all’incirca un’ora dopo la fine delle operazioni di voto. Si tratta di elezioni anticipate: il premier uscente Pedro Sanchez, infatti, ha convocato il voto dopo che il Parlamento ha respinto le sue proposte legislative per affrontare il caro casa che sta attanagliando diverse aree del Paese e ha provocato ingenti manifestazioni di piazza. Il socialista Sanchez, che guida il governo dal 2018, cerca dunque la riconferma mentre il suo principale sfidante, il leader dei Popolari Alberto Nunez Feijoo, è a caccia della vittoria che riporterebbe il suo partito alla Moncloa dopo oltre 8 anni all’opposizione.

La sfida tra i due blocchi contrapposti

L’altro ieri si è tenuta l’ultima sfida tra i candidati alle elezioni. Si è trattato di una sorta di duello televisivo fra due blocchi contrapposti: da una parte erano presenti il premier uscente Pedro Sanchez e Ada Colau - ex sindaca di Barcellona - del Frente Amplio. I due hanno fatto fronte comune, determinati a spingere alle urne un elettorato progressista che i sondaggi mostrano in affanno. Si sono presentati davanti agli spagnoli come una squadra, mostrando sintonia su diritti, welfare e servizi pubblici e cercando di mettere in evidenza le contraddizioni del blocco di destra. Dall’altra parta c’era il popolare Alberto Nunez Feijoo, che si è trovato a difendere la prospettiva di un esecutivo con Santiago Abascal di Vox, senza però poterne abbracciare apertamente le posizioni più radicali.

Gli attacchi della sinistra alla destra

Tanti sono stati i temi di dibattito sul tavolo: ad aprire la contesa sono stati i diritti delle donne, con Colau che ha subito chiamato in causa gli avversari. “Da queste elezioni uscirà un governo di coalizione con Vox o con il Frente Amplio. Noi donne abbiamo il potere di decidere che chi nega la violenza machista non possa governare”. Il leader di Vox è stato l'unico a non pronunciare la condanna richiesta, Sanchez ha allora incalzato Feijoo; "Il signor Abascal non ha condannato la violenza di genere, glielo dica: perché non la condanna?". Il candidato popolare ha taciuto. Sanchez ha poi attaccato il progetto economico delle destre, evocando "quello delle forbici e quello della motosega", in riferimento ai 112 miliardi di euro di tagli annui nella spesa pubblica prospettati da Vox, sul modello di Trump e di Milei.